US-Börsen uneinheitlich - Intel-Zahlen enttäuschen Anleger
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.099 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.916 Punkten wenige Punkte im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.605 Punkten 0,3 Prozent im Plus.
Der Kurs der Intel-Aktien ist am Freitag kräftig abgesackt. Der Nettoverlust des Halbleiterherstellers fiel in den neu vorgestellten Quartalszahlen zwar geringer aus als befürchtet, doch der Ausblick auf das angelaufene Quartal konnte die Erwartungen der Anleger nicht überzeugen. Als Grund für die schwache Prognose wurden Rohstoffengpässe genannt.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1821 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8460 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.980 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,46 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
vonHS schrieb 19.01.26, 10:18
Sogar die Aktien scheinbar verlässlicher Unternehmen können bei schlechter Börsenstimmung schon mal 20 Prozent und mehr an Kurseinbruch erleiden. Dennoch ist es möglich, mit Aktien ein kontinuierliches passives Einkommen zu erzielen. Das lässt sich nicht nur durch Kurszuwächse, sondern eher noch durch stetig steigende Dividenden realisieren. Einmal gekaufte Aktien können so im Laufe der Zeit durch immer höhere Ausschüttungen auch immer höhere Renditen für die Aktionäre erwirtschaften.mitdiskutieren »
Viele Konzerne bieten verlässlich steigende Gewinnausschüttungen. Wer ein paar Fehler vermeidet, kann mit dieser Strategie einen stetig wachsenden Geldstrom anzapfen. Wie man nachhaltige Dividendenstars erkennt, verrät das HANDELSBLATT (leider kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/passives-einkommen-mit-dividendenaktien-regelmaessige-einnahmen-sichern/100188921.html
Viele Konzerne bieten verlässlich steigende Gewinnausschüttungen. Wer ein paar Fehler vermeidet, kann mit dieser Strategie einen stetig wachsenden Geldstrom anzapfen. Wie man nachhaltige Dividendenstars erkennt, verrät das HANDELSBLATT (leider kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/passives-einkommen-mit-dividendenaktien-regelmaessige-einnahmen-sichern/100188921.html
vonHS schrieb 18.01.26, 12:18
Nichts tun und das Geld fließt trotzdem: Die Verheißung vom passiven Einkommen klingt verlockend. Damit sie Wirklichkeit wird, müssen Anleger einiges beachten, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) jetzt zusammen getragen hat, denn wer sich näher mit den Angeboten auseinandersetzt, finde meist wenig Konkretes. Dabei gäbe es wenige Fragen, bei deren Antwort konkrete Zahlen eine größere Rolle spielen. Ob es klappen kann mit dem passiven Einkommen, hänge daher von mehreren Faktoren ab:mitdiskutieren »
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/passives-einkommen-so-lassen-sie-ihr-vermoegen-fuer-sich-arbeiten/100188789.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/passives-einkommen-so-lassen-sie-ihr-vermoegen-fuer-sich-arbeiten/100188789.html
vonHS schrieb 18.01.26, 12:04
Trotz der Rally 2025 bietet der europäische Aktienmarkt weiterhin unterbewertete Aktien. Morningstar hat zehn dieser Aktien herausgefiltert und DAS INVESTMENT stellt sie vor:mitdiskutieren »
https://www.dasinvestment.com/10-unterbewertete-europaeische-aktien/
Ist da vielleicht etwas für uns dabei?
https://www.dasinvestment.com/10-unterbewertete-europaeische-aktien/
Ist da vielleicht etwas für uns dabei?