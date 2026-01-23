Sir Ivan veröffentlicht „Love Is The Piece“

MIAMI, FLORIDA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Der EDM-Künstler Sir Ivan hat ein Friedenslied mitgeschrieben und aufgenommen, das die Zeit überdauern wird. Inspiriert von Anti-Kriegs-Rocklegenden des 20. Jahrhunderts wie John Lennon und Bob Dylan ist Sir Ivans neue Single „Love Is The Piece” eine kühne Erinnerung an alle Generationen, dass Liebe der einzige Weg zum Frieden ist und nur in unseren Herzen zu finden ist.

Auf allen Plattformen zum Streamen/Herunterladen

„Als Sohn eines Auschwitz-Überlebenden (siehe UnstoppableSiggi.com) ist mein Leben tief geprägt davon, dass über 50 meiner Familienmitglieder während des Holocaust ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Das wundersame Überleben meines Vaters und meine spätere Geburt hatten einen Sinn. Und dieser Sinn bestand darin, dass ich eines Tages ein Friedenslied schreiben und singen würde, das dazu beitragen würde, Gewalt, Blutvergießen und Krieg zwischen den Menschen zu beenden. Dieses Lied ist ‚Love Is The Piece‘“, erklärte Sir Ivan.

Während weltweit Konflikte und Unruhen eskalieren, vermittelt Sir Ivan mit seiner neuen Single „Love Is The Piece“ eine zeitgemäße und kraftvolle Botschaft. Sir Ivan, der aufgrund seines langjährigen Engagements für die Förderung des Friedens durch Musik international als „Peaceman“ bekannt ist, verleiht dem Erbe der Antikriegslieder eine dringliche, moderne Stimme.

In „Love Is The Piece“ setzt sich Sir Ivan mit einem der größten Widersprüche der Menschheit auseinander: Trotz außergewöhnlicher technologischer und wissenschaftlicher Errungenschaften sind wir nach wie vor nicht in der Lage, Kriege zu beenden. „A But the one thing that they can't seem to solve / Is the end of war - it's time to evolve“, singt er und fordert einen Wandel des menschlichen Bewusstseins.

Der Refrain vermittelt die Kernaussage: „Love is the piece we need for peace.“ Es ist ein direkter Aufruf zur Einheit, der in der heutigen, von Spaltung geprägten Welt stark nachhallt.

Der Text betont, dass reine Liebe nationale, religiöse und kulturelle Grenzen überschreitet. „It goes beyond Christians, Muslims, and Jews... The answer's not blowin' in the wind / 'Cause our hearts hold the one solution within.“

Sir Ivans Engagement für friedensorientierte Kunst wurde bereits in früheren Presseberichten hervorgehoben, darunter die Weltpremiere seines preisgekrönten Musikvideos „Get Together“ und seine globale DJ-Initiative zur Unterstützung von Kunstschaffenden in Krisensituationen.