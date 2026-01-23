Captain D's beschleunigt das Wachstum in Großbritannien mit der Eröffnung eines zweiten Restaurants in Kent

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuzano AktievorwärtsNachrichten zu Suzano
    Foto: adobe.stock.com

    Starke Leistung zu Beginn des Jahres treibt Franchise-Expansionspläne voran, da die Marke weitere Standorte in Großbritannien anstrebt

    MAIDSTONE, England, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, die kultige amerikanische Meeresfrüchte- und Hähnchenrestaurant-Marke, die kürzlich von Entreprenuer's Franchise 500 im achten Jahr in Folge zur Nummer 1 in der Meeresfrüchte-Kategorie gekürt wurde, eröffnete am Montag, den 22. Dezember 2025, offiziell ihr zweites britisches Restaurant in The Mall Maidstone in Kent, England. Der neue Standort ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Expansion der Marke, nachdem das erste britische Restaurant in Broadstairs im Oktober 2025 sehr erfolgreich eröffnet wurde.

    Captain D's new storefront at The Mall Maidstone, Kent, England

    Der neue Captain D's-Standort, der von CD's Holdings, dem britischen Master-Franchisegeber der Marke, betrieben wird, ist ein Thekenrestaurant im Food-Court der Mall Maidstone und bietet Platz für 48 Gäste. Das Format spiegelt die flexible Entwicklungsstrategie von Captain D's wider, die es der Marke ermöglicht, in verschiedenen Bereichen und an nicht-traditionellen Standorten erfolgreich zu sein.

    Das Restaurant in Maidstone wird dieselbe Speisekarte anbieten, die im Oktober in Broadstairs eingeführt wurde und die auf große Nachfrage und positives Kundenfeedback gestoßen ist. Seit dem Markteintritt im Vereinigten Königreich hat Captain D's bei den einheimischen Gästen schnell an Boden gewonnen, die sowohl die Qualität der Speisen als auch das frische, moderne Restaurantdesign loben.

    „Die Resonanz auf Captain D's in Großbritannien war außergewöhnlich", sagte Naveed Chattha, Sprecher von CD's Holdings. „Die Gäste haben sich sofort mit dem Essen, den Aromen und dem Gesamterlebnis verbunden. Die Eröffnung unseres zweiten Standorts nach Broadstairs in so kurzer Zeit zeigt sowohl die Stärke der Marke als auch die Wachstumsmöglichkeiten, die wir in ganz Großbritannien sehen."

    Die ersten Leistungsdaten aus dem Vereinigten Königreich spiegeln den Erfolg der Marke in den USA wider. Der klassische panierte Fisch ist nach wie vor der Verkaufsschlager, aber auch das Hähnchensandwich und der Fischburger sind sehr erfolgreich. Die Gäste aus dem Vereinigten Königreich zeigten sich besonders begeistert von den von Nashville inspirierten Geschmacksrichtungen von Captain D's, die die Erwartungen übertroffen haben.

    Seite 1 von 3 




