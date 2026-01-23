Masar Destination erhält die Goldzertifizierung gemäß dem LEED for Communities-Bewertungssystem

MAKKAH, SAUDI-ARABIEN / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Masar: Ein wegweisendes Stadtentwicklungsprojekt im Herzen von Mekka, das sich im Besitz der Umm Al Qura for Development & Construction Company befindet und von dieser entwickelt und betrieben wird, wurde mit der LEED-Gold-Zertifizierung nach dem LEED for Communities-Bewertungssystem ausgezeichnet, einer der höchsten internationalen Zertifizierungen für Nachhaltigkeit und bebaute Umwelt. Diese Auszeichnung würdigt den integrierten Ansatz von Masar, bei dem Menschen und Umwelt im Mittelpunkt der Entwurfs- und Planungsprozesse stehen.

Diese Anerkennung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, nachhaltige städtische Gemeinschaften im Einklang mit globalen Best Practices zu entwickeln. Durch ein Ausbalancieren von Lebensqualität, Ressourceneffizienz und Umweltschutz ebnet es den Weg für langfristige positive Auswirkungen und eine nachhaltigere Zukunft.

Yasser Abuateek, Chief Executive Officer der Umm Al Qura for Development & Construction Company, kommentierte diese Leistung wie folgt: „Die LEED-Goldzertifizierung von Masar Destination bestätigt unsere Überzeugung, dass Städte einen dauerhaften Wert bieten, wenn sie als integrierte, menschenzentrierte Systeme konzipiert werden. Diese Anerkennung ist Ausdruck dessen, wie wir Masar durch eine durchdachte Planung angegangen sind, die Ressourceneffizienz, Widerstandsfähigkeit und Lebensqualität auf Gemeindeebene in den Vordergrund stellt. Sie markiert auch einen wichtigen Meilenstein in unserer Arbeit zur Schaffung nachhaltiger städtischer Destinationen, die die Ziele im Rahmen der Vision 2030 des Königreichs für lebenswertere und zukunftsfähige Städte unterstützen.“

Die LEED-Zertifizierung ist eine der weltweit renommiertesten Zertifizierungen für die Bewertung von grünen Gebäuden und Gemeinden. Sie wird vom U.S. Green Building Council (USGBC) an Einrichtungen vergeben, die strenge Standards in Bereichen wie Energie- und Wassereffizienz, verbesserte Raumluftqualität, Ressourcenmanagement und reduzierte CO2-Emissionen anwenden und dadurch die Umweltleistung verbessern und einen Mehrwert für die Gemeinde erzielen.

Die Zertifizierung steht im Einklang mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens und unterstützt die nationalen Ziele zur Schaffung nachhaltigerer, florierender und lebenswerterer städtischer Umgebungen. Als Gemeinde in der Planungs- und Entwurfsphase mit einer LEED-Goldzertifizierung setzt Masar Destination Maßstäbe für die integrierte Entwicklung, die Umweltverantwortung, Lebensqualität und langfristige städtische Auswirkungen in Einklang bringt.

Kontaktinformationen

Khaled Karanouh

General Manager

+966 507700821

khaledk@prarabia.me

QUELLE: Umm Al Qura for Development & Construction Company

