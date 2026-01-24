Vorläufige Zahlen 2025: drittes Rekordjahr in Folge für SNP

Mit den vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt SNP Schneider-Neureither & Partner SE erneut den sehr positiven operativen Trend.



Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang entwickeln sich weiterhin stark – 2025 markiert bereits das dritte Rekordjahr in Folge.



Seit dem Start des neuen Managementteams mit Jens Amail (CEO, seit Januar 2023) und Andreas Röderer (CFO, seit Juni 2023) hat sich SNP operativ und strategisch klar verbessert. Die nun veröffentlichten Zahlen unterstreichen diese Entwicklung eindrucksvoll.



𝗗𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝗶𝗺 Ü𝗯𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸:

Umsatz

▶️ GJ 2025: +16%

▶️ Q4: +15%



EBIT (reported)

▶️ GJ 2025: +64%

▶️ Q4: +107%



Auftragseingang

▶️ GJ 2025: +11%

▶️ Q4: +7%



🍒 𝗗𝗮𝘀 𝗶-𝗧ü𝗽𝗳𝗲𝗹𝗰𝗵𝗲𝗻:

Nach neun Monaten hatte SNP Einmalaufwendungen von 5,1 Mio. € ausgewiesen. Unter der Annahme, dass diese Effekte zum Jahresende weiter bestanden, ergibt sich ein bereinigtes EBIT von rund 52 Mio. €. Dies würde einer EBIT-Marge von 17,6% entsprechen ggü. 15,9% auf berichteter Basis.



📈 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴:

Nach dem Übernahmeangebot Ende Dezember 2024 zu 61€ haben wir unsere Position nahezu unverändert beibehalten und seitdem lediglich wenige Stücke verkauft. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 79–80€, was die operative Entwicklung der vergangenen Quartale klar widerspiegelt. Die Gewichtung im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund liegt derzeit bei 4,6%.



➡️ 𝗙𝗮𝘇𝗶𝘁:

SNP überzeugt mit nachhaltigem Wachstum, deutlich verbesserter Profitabilität und hoher Ergebnisqualität. Die Entwicklung seit 2023 bestätigt die erfolgreiche Neuausrichtung unter dem aktuellen Managementteam.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

