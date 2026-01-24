Weltweit unter den Top 3 in Sachen Umwandlungseffizienz! Risen Energy HJT ist führend in der neuen Ära der Weltraumenergie

Die Liste der TOP-SOLARMODULE konzentriert sich auf kommerziell hergestellte PV-Module aus der Massenproduktion und stellt systematisch ihre wichtigsten Leistungen vor. Nach strengen Aufnahmekriterien werden nur Produkte zugelassen, die bereits in Massenproduktion hergestellt wurden, über vollständige technische Daten verfügen und eine Umwandlungseffizienz von ≥21,5 % aufweisen, sodass die Ergebnisse einen hohen Referenzwert und eine hohe Glaubwürdigkeit in der Branche haben.

NINGBO, China, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte die globale PV-Behörde TaiyangNews ihre erste Liste mit TOP-SOLARMODULEN 2026. Die Hyper-ion Pro HJT-Module von Risen Energy sicherten sich einen Platz unter den drei weltweit besten Modulen, unterstützt durch eine Serienleistung von 740 Wp und einen Umwandlungswirkungsgrad von 23,8 %.

In den HJT Hyper-ion Pro-Modulen von Risen Energy sind Kerntechnologien integriert, darunter die OBB-Zelltechnologie, die stressfreie Hyper-link-Verbindungstechnologie und die ultradünne Zelltechnologie, die sowohl die Leistung als auch die Kosteneffizienz deutlich verbessern. Mit einer extrem hohen Bifacialität von 90 % ± 5 % und einem äußerst niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,24 %/°C bieten die Module in verschiedenen Anwendungsszenarien eine konstant hohe Leistung. Bis Ende 2025 wurden insgesamt mehr als 12 GW an HJT-Produkten der Hyper-ion-Serie ausgeliefert und in über 80 Länder und Regionen weltweit exportiert.

Risen Energy hat sich proaktiv in die Weltraumwirtschaft vorgewagt und seine selbst entwickelten ultradünnen p-Typ-HJT-Zellen mit einer Größe von 50 μm in Serie geliefert. Diese Zellen, die sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Strahlungsbeständigkeit auszeichnen, sind perfekt mit flexiblen Solaranlagen kompatibel. Die von Risen Energy entwickelte Perowskit-Silizium-HJT-Tandemsolarzelle hat einen Umwandlungswirkungsgrad von 30,99 % erreicht, was einen großen Spielraum für die Weiterentwicklung der Effizienz in der künftigen Weltraum-Photovoltaik eröffnet.

Von bodengestützten Kraftwerken bis hin zum weiten Sternenhimmel – Risen Energy definiert durch Innovation die Grenzen der Energie neu. Damit wird nicht nur die PV-Technologie weiterentwickelt, sondern auch eine solide wissenschaftliche Grundlage für den Aufstieg der menschlichen Zivilisation in das interstellare Energiezeitalter geschaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg

