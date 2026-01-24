    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weltweit unter den Top 3 in Sachen Umwandlungseffizienz! Risen Energy HJT ist führend in der neuen Ära der Weltraumenergie

    NINGBO, China, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte die globale PV-Behörde TaiyangNews ihre erste Liste mit TOP-SOLARMODULEN 2026. Die Hyper-ion Pro HJT-Module von Risen Energy sicherten sich einen Platz unter den drei weltweit besten Modulen, unterstützt durch eine Serienleistung von 740 Wp und einen Umwandlungswirkungsgrad von 23,8 %.

    TaiyangNews January Mass Production Module Ranking

    Die Liste der TOP-SOLARMODULE konzentriert sich auf kommerziell hergestellte PV-Module aus der Massenproduktion und stellt systematisch ihre wichtigsten Leistungen vor. Nach strengen Aufnahmekriterien werden nur Produkte zugelassen, die bereits in Massenproduktion hergestellt wurden, über vollständige technische Daten verfügen und eine Umwandlungseffizienz von ≥21,5 % aufweisen, sodass die Ergebnisse einen hohen Referenzwert und eine hohe Glaubwürdigkeit in der Branche haben.

    In den HJT Hyper-ion Pro-Modulen von Risen Energy sind Kerntechnologien integriert, darunter die OBB-Zelltechnologie, die stressfreie Hyper-link-Verbindungstechnologie und die ultradünne Zelltechnologie, die sowohl die Leistung als auch die Kosteneffizienz deutlich verbessern. Mit einer extrem hohen Bifacialität von 90 % ± 5 % und einem äußerst niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,24 %/°C bieten die Module in verschiedenen Anwendungsszenarien eine konstant hohe Leistung. Bis Ende 2025 wurden insgesamt mehr als 12 GW an HJT-Produkten der Hyper-ion-Serie ausgeliefert und in über 80 Länder und Regionen weltweit exportiert.

    Risen Energy hat sich proaktiv in die Weltraumwirtschaft vorgewagt und seine selbst entwickelten ultradünnen p-Typ-HJT-Zellen mit einer Größe von 50 μm in Serie geliefert. Diese Zellen, die sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Strahlungsbeständigkeit auszeichnen, sind perfekt mit flexiblen Solaranlagen kompatibel. Die von Risen Energy entwickelte Perowskit-Silizium-HJT-Tandemsolarzelle hat einen Umwandlungswirkungsgrad von 30,99 % erreicht, was einen großen Spielraum für die Weiterentwicklung der Effizienz in der künftigen Weltraum-Photovoltaik eröffnet.

    Von bodengestützten Kraftwerken bis hin zum weiten Sternenhimmel – Risen Energy definiert durch Innovation die Grenzen der Energie neu. Damit wird nicht nur die PV-Technologie weiterentwickelt, sondern auch eine solide wissenschaftliche Grundlage für den Aufstieg der menschlichen Zivilisation in das interstellare Energiezeitalter geschaffen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweit-unter-den-top-3-in-sachen-umwandlungseffizienz-risen-energy-hjt-ist-fuhrend-in-der-neuen-ara-der-weltraumenergie-302669330.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Weltweit unter den Top 3 in Sachen Umwandlungseffizienz! Risen Energy HJT ist führend in der neuen Ära der Weltraumenergie NINGBO, China, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ - Kürzlich veröffentlichte die globale PV-Behörde TaiyangNews ihre erste Liste mit TOP-SOLARMODULEN 2026. Die Hyper-ion Pro HJT-Module von Risen Energy sicherten sich einen Platz unter den drei weltweit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     