Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis

Vancouver, British Columbia – 23. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt heute den Start einer strategischen Zusammenarbeit mit Graphene Nanoworks Ltd. („GNW“) bekannt, um das kommerzielle Potenzial und die technische Eignung von wasserabweisenden Beschichtungen, Folien und Membranen der nächsten Generation auf Graphenbasis für Glas- und Metallanwendungen zu bewerten.

Diese Initiative steht im Einklang mit der bestehenden Strategie von Plaid, Technologien auf Graphenbasis voranzutreiben, die in großen, etablierten und unterversorgten Industriemärkten zu deutlichen Leistungsverbesserungen führen. Die Zusammenarbeit wird sich auf fortschrittliche Oberflächentechnologien konzentrieren, die zur Verbesserung der Wasserabweisung, Haltbarkeit und Funktionsdauer entwickelt wurden; Anwendungen im Bereich Architekturglas, Transport, Industrieausrüstung und Spezialmetalle sind möglich.

Im Rahmen der Bewertung führen Plaid und GNW eine detaillierte Analyse der globalen Glas- und Beschichtungsmärkte durch, einschließlich der Integrationspunkte in der Lieferkette, der Möglichkeiten für den Einsatz in der Fertigung und der Wettbewerbspositionierung bestehender Graphen-Polymer- und konventioneller Beschichtungslösungen. Ziel ist es, potenzielle kommerzielle Wege und Wertbeiträge für Endverbraucher zu identifizieren und zu bewerten.

Gemäß der Vereinbarung vom 16. Dezember 2025 hat Plaid GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten von 32.500 $ damit beauftragt, Marktanalysen und technische Spezifikationen zu erstellen.

Parallel dazu nutzt Plaid seine umfassendere Erfahrung in der Graphenentwicklung, um Dispersions- und Formulierungsmethoden zu bewerten, die für Oberflächenbeschichtungen relevant sind. Das Unternehmen bewertet derzeit fortschrittliche Dispersionsverfahren, einschließlich ultraschallgestützter Verfahren, um die Verteilung graphenbasierter Materialien in Beschichtungssystemen zu verbessern. Plaid bewertet im Rahmen seines strengen Entwicklungs- und Risikobewertungsprogramms weiterhin Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Kostenauswirkungen.