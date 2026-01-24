    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlaid Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Plaid Technologies
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis

    Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis
    Foto: 417264605

    Vancouver, British Columbia 23. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt heute den Start einer strategischen Zusammenarbeit mit Graphene Nanoworks Ltd. („GNW“) bekannt, um das kommerzielle Potenzial und die technische Eignung von wasserabweisenden Beschichtungen, Folien und Membranen der nächsten Generation auf Graphenbasis für Glas- und Metallanwendungen zu bewerten.

     

    Diese Initiative steht im Einklang mit der bestehenden Strategie von Plaid, Technologien auf Graphenbasis voranzutreiben, die in großen, etablierten und unterversorgten Industriemärkten zu deutlichen Leistungsverbesserungen führen. Die Zusammenarbeit wird sich auf fortschrittliche Oberflächentechnologien konzentrieren, die zur Verbesserung der Wasserabweisung, Haltbarkeit und Funktionsdauer entwickelt wurden; Anwendungen im Bereich Architekturglas, Transport, Industrieausrüstung und Spezialmetalle sind möglich.

     

    Im Rahmen der Bewertung führen Plaid und GNW eine detaillierte Analyse der globalen Glas- und Beschichtungsmärkte durch, einschließlich der Integrationspunkte in der Lieferkette, der Möglichkeiten für den Einsatz in der Fertigung und der Wettbewerbspositionierung bestehender Graphen-Polymer- und konventioneller Beschichtungslösungen. Ziel ist es, potenzielle kommerzielle Wege und Wertbeiträge für Endverbraucher zu identifizieren und zu bewerten.

     

    Gemäß der Vereinbarung vom 16. Dezember 2025 hat Plaid GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten von 32.500 $ damit beauftragt, Marktanalysen und technische Spezifikationen zu erstellen.

     

    Parallel dazu nutzt Plaid seine umfassendere Erfahrung in der Graphenentwicklung, um Dispersions- und Formulierungsmethoden zu bewerten, die für Oberflächenbeschichtungen relevant sind. Das Unternehmen bewertet derzeit fortschrittliche Dispersionsverfahren, einschließlich ultraschallgestützter Verfahren, um die Verteilung graphenbasierter Materialien in Beschichtungssystemen zu verbessern. Plaid bewertet im Rahmen seines strengen Entwicklungs- und Risikobewertungsprogramms weiterhin Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Kostenauswirkungen.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plaid Technologies startet strategische Bewertung von hochleistungsfähigen wasserabweisenden Beschichtungen auf Graphenbasis Vancouver, British Columbia – 23. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt heute den Start einer strategischen Zusammenarbeit mit Graphene Nanoworks Ltd. („GNW“) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     