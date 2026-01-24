EMP Metals und Saltworks schließen Vereinbarung zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage – Projekt Aurora

Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2025 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über eine Lithium-Demonstrationsanlage (die „Demo-Vereinbarung“) mit Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) geschlossen hat, um eine Demonstrationsanlage für die Lithiumraffination („Projekt Aurora“) auf dem Projekt Viewfield von EMP Metals in Saskatchewan, Kanada, zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Das Projekt Aurora baut auf dem Erfolg des bereits abgeschlossenen Pilotprogramms zur Lithiumumwandlung auf und ist ein großer Schritt in Richtung der Kommerzialisierung des Lithiumsole-Portfolios des Unternehmens.

Highlights der Transaktion:

- Das Ziel des Projekts Aurora ist es, die Kosten zu senken, die Leistung zu verbessern und die Risiken im Zusammenhang mit der Lithiumsolegewinnungs- und -raffinationstechnologie auf der Grundlage der Ressourcen von EMP Metals zu steuern. Das Projekt wird Partnerschaften und nicht verwässernde Finanzierungen nutzen, um Risiken bei Innovationen zur Erschließung des Zukunftspotenzials zu mindern.

- Saltworks wird eine an einen Bohrlochkopf angeschlossene Demonstrationsanlage mit kontinuierlichem Durchfluss in Saskatchewan entwerfen, bauen und in Betrieb nehmen, um zehn (10) m3 rohe Lithiumsole pro Tag zu raffiniertem und konzentriertem Lithiumchlorid („CLC“) zu verarbeiten. Saltworks wird außerdem seine bereits bestehende Lithiumumwandlungsanlage in Richmond (British Columbia) modernisieren, um CLC kontinuierlich zu Lithiumkarbonat zu verarbeiten.

- EMP Metals wird die Infrastruktur für die Demonstrationsanlage bereitstellen und Lithiumsole aus seiner Horizontalbohrung bei Viewfield liefern.

- Das Projekt Aurora baut auf dem äußerst erfolgreichen Pilotprogramm auf, in dessen Rahmen Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit einem Reinheitsgrad von 99,7 % hergestellt wurde.

- Für das Projekt Viewfield wurde eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung vorgelegt, die einen Kapitalwert vor Steuern von 1,4 Milliarden US$ bei einem internen Zinsfuß von 55 % und einen Kapitalwert nach Steuern von 1,06 Milliarden US$ bei einem internen Zinsfuß von 45 % ausweist (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2024).