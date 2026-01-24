Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 04/26
Foto: Sven Hoppe - dpa
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Siemens Energy
Performance KW 04/26: +10,93 %
DAX Top 1
Qiagen
Performance KW 04/26: +9,80 %
DAX Top 2
Bayer
Performance KW 04/26: +4,84 %
DAX Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 04/26: +3,61 %
DAX Top 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 04/26: +3,41 %
DAX Top 5
SAP
Performance KW 04/26: -5,71 %
DAX Flop 1
Zalando
Performance KW 04/26: -6,13 %
DAX Flop 2
Siemens Healthineers
Performance KW 04/26: -8,11 %
DAX Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 04/26: -9,53 %
DAX Flop 4
adidas
Performance KW 04/26: -12,20 %
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 04/26: +17,70 %
TecDAX Top 1
Qiagen
Performance KW 04/26: +9,80 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 04/26: +7,13 %
TecDAX Top 3
Draegerwerk
Performance KW 04/26: +6,56 %
TecDAX Top 4
Nordex
Performance KW 04/26: +5,65 %
TecDAX Top 5
ATOSS Software
Performance KW 04/26: -6,17 %
TecDAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 04/26: -8,11 %
TecDAX Flop 2
HENSOLDT
Performance KW 04/26: -8,12 %
TecDAX Flop 3
Nemetschek
Performance KW 04/26: -8,65 %
TecDAX Flop 4
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 04/26: -28,71 %
TecDAX Flop 5
Unitedhealth Group
Performance KW 04/26: +8,71 %
Dow Jones Top 1
Amgen
Performance KW 04/26: +4,82 %
Dow Jones Top 2
Coca-Cola
Performance KW 04/26: +4,22 %
Dow Jones Top 3
Procter & Gamble
Performance KW 04/26: +4,16 %
Dow Jones Top 4
NVIDIA
Performance KW 04/26: +3,41 %
Dow Jones Top 5
Apple
Performance KW 04/26: -1,57 %
Dow Jones Flop 1
Caterpillar
Performance KW 04/26: -2,32 %
Dow Jones Flop 2
JPMorgan Chase
Performance KW 04/26: -2,70 %
Dow Jones Flop 3
Goldman Sachs Group
Performance KW 04/26: -2,71 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 04/26: -2,92 %
Dow Jones Flop 5
Advanced Micro Devices
Performance KW 04/26: +15,36 %
US Tech 100 Top 1
Atlassian Registered (A)
Performance KW 04/26: +12,27 %
US Tech 100 Top 2
Arm Holdings
Performance KW 04/26: +12,14 %
US Tech 100 Top 3
Micron Technology
Performance KW 04/26: +11,15 %
US Tech 100 Top 4
Western Digital
Performance KW 04/26: +10,83 %
US Tech 100 Top 5
Thomson Reuters
Performance KW 04/26: -3,99 %
US Tech 100 Flop 1
Intel
Performance KW 04/26: -4,08 %
US Tech 100 Flop 2
Constellation Energy
Performance KW 04/26: -4,36 %
US Tech 100 Flop 3
Broadcom
Performance KW 04/26: -6,69 %
US Tech 100 Flop 4
Shopify
Performance KW 04/26: -9,37 %
US Tech 100 Flop 5
Siemens Energy
Performance KW 04/26: +10,93 %
E-Stoxx 50 Top 1
Bayer
Performance KW 04/26: +4,84 %
E-Stoxx 50 Top 2
Infineon Technologies
Performance KW 04/26: +3,61 %
E-Stoxx 50 Top 3
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 04/26: +3,41 %
E-Stoxx 50 Top 4
ENI
Performance KW 04/26: +2,49 %
E-Stoxx 50 Top 5
Prosus Registered (N)
Performance KW 04/26: -5,87 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Ferrari
Performance KW 04/26: -6,62 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Rheinmetall
Performance KW 04/26: -9,53 %
E-Stoxx 50 Flop 3
DANONE
Performance KW 04/26: -10,47 %
E-Stoxx 50 Flop 4
adidas
Performance KW 04/26: -12,20 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Swisscom
Performance KW 04/26: +2,10 %
SMI Top 1
Novartis
Performance KW 04/26: +0,30 %
SMI Top 2
Roche Holding
Performance KW 04/26: +0,29 %
SMI Top 3
Alcon
Performance KW 04/26: -0,03 %
SMI Top 4
UBS Group
Performance KW 04/26: -0,53 %
SMI Top 5
Swiss Life Holding
Performance KW 04/26: -5,15 %
SMI Flop 1
Nestle
Performance KW 04/26: -5,49 %
SMI Flop 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 04/26: -6,01 %
SMI Flop 3
Logitech International
Performance KW 04/26: -6,04 %
SMI Flop 4
CIE Financiere Richemont
Performance KW 04/26: -8,63 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 04/26: +15,29 %
ATX Top 1
Raiffeisen Bank International
Performance KW 04/26: +7,05 %
ATX Top 2
PORR
Performance KW 04/26: +5,42 %
ATX Top 3
BAWAG Group
Performance KW 04/26: +4,33 %
ATX Top 4
Erste Group Bank
Performance KW 04/26: +3,81 %
ATX Top 5
Immofinanz
Performance KW 04/26: -1,99 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 04/26: -2,55 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 04/26: -2,62 %
ATX Flop 3
Wienerberger
Performance KW 04/26: -3,21 %
ATX Flop 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 04/26: -7,46 %
ATX Flop 5
Pop Mart International Group
Performance KW 04/26: +25,13 %
Hang Seng Top 1
Sands China
Performance KW 04/26: +24,17 %
Hang Seng Top 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 04/26: +16,33 %
Hang Seng Top 3
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 04/26: +10,07 %
Hang Seng Top 4
China Petroleum & Chemical (H)
Performance KW 04/26: +9,58 %
Hang Seng Top 5
China Overseas Land & Investment
Performance KW 04/26: -6,07 %
Hang Seng Flop 1
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 04/26: -6,24 %
Hang Seng Flop 2
Anta Sports Products
Performance KW 04/26: -6,47 %
Hang Seng Flop 3
JD Health International
Performance KW 04/26: -7,38 %
Hang Seng Flop 4
Innovent Biologics
Performance KW 04/26: -10,13 %
Hang Seng Flop 5
