Dividenden im Fokus
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,32 %
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Quadient ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Optimierung der Kundenkommunikation und -erfahrung, mit Fokus auf Software für Customer Experience Management und Automatisierung. Hauptkonkurrenten sind Pitney Bowes und Neopost. Quadient bietet einzigartige integrierte Lösungen für physische und digitale Kanäle.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Quadient nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Quadient gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,64 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Quadient investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,06 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Mit +4,32 % Dividendenrendite bietet Quadient ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,96 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Quadient Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.01.2026
Die Quadient Aktie notiert aktuell bei 16,660€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,620 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,32 %, eine Investition von etwa 277.778€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,700000
|+7,69 %
|+4,32 %
|2025
|0,650000
|+8,33 %
|+3,70 %
|2024
|0,600000
|+9,09 %
|+3,02 %
|2023
|0,550000
|+10,00 %
|+2,89 %
|2022
|0,50
|0,00 %
|+2,01 %
Warum Quadient für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,32 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,96 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,64
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Quadient Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,34 %
|1 Monat
|+15,06 %
|3 Monate
|+15,53 %
|1 Jahr
|-8,02 %
Informationen zur Quadient Aktie
Es gibt 34 Mio. Quadient Aktien. Damit ist das Unternehmen 574,25 Mio. € wert.
Quadient Aktie jetzt kaufen?
Ob die Quadient Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quadient Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.