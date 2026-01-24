Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,32 %

Quadient ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Optimierung der Kundenkommunikation und -erfahrung, mit Fokus auf Software für Customer Experience Management und Automatisierung. Hauptkonkurrenten sind Pitney Bowes und Neopost. Quadient bietet einzigartige integrierte Lösungen für physische und digitale Kanäle.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Quadient nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Quadient gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,64 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Quadient investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,06 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

