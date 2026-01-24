Mehr Verbraucher ärgern sich über verbotene Werbeanrufe
- Beschwerden über unerlaubte Anrufe steigen weiter an.
- 39.842 Eingaben 2024, plus 6% im Vergleich zu 2023.
- Werbeanrufe nur mit Einwilligung erlaubt, Bußgelder verhängt.
BONN (dpa-AFX) - Ob Gewinnspiel, Energievertrag oder ein ach so sinnvolles Bauprodukt: Die Anzahl der Beschwerden über unerlaubte Telefonanrufe ist das zweite Jahr in Folge gestiegen.
Im vergangenen Jahr seien 39.842 schriftliche Eingaben eingegangen und damit 2.281 mehr als 2024, teilte die Bundesnetzagentur auf Anfrage mit. Das war ein Plus von sechs Prozent, 2024 hatte die Zunahme bei acht Prozent gelegen. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2021, als die Aufsichtsbehörde 79.702 Beschwerden erreicht hat, ist der aktuelle Jahreswert noch moderat.
Etwa jede fünfte Beschwerde bezog sich auf Gewinnspiele, die am Telefon angepriesen wurden. Etwa bei jeder zehnten ging es um Dienstleistungen, bei jeder elften um einen Strom- oder Gasvertrag und bei jeder zwölften um Bauprodukte.
Manchmal ging es auch um Photovoltaikanlagen, dies aber längst nicht mehr so häufig wie 2024. Den Rückgang in diesem Segment begründet die Bundesnetzagentur mit einer abschreckenden Wirkung: Man habe verstärkt Bußgelder gegen unseriöse Vermarkter von Solaranlagen festgesetzt. Daher gingen die Firmen wohl vorsichtiger vor, so die Behörde.
Vorherige Einwilligung ist bei Werbeanrufen Pflicht
In Deutschland dürfen Werbeanrufe nur getätigt werden, wenn die Angerufenen vorher eingewilligt haben. Die Einwilligung kann später widerrufen werden - klingelt danach trotzdem das Telefon, ist auch das ein Rechtsverstoß. Eine Beschwerde ist unter www.bundesnetzagentur.de/telefonwerbung-beschwerde möglich.
Die Bonner Aufsichtsbehörde verdonnerte die halbseidenen Werbefirmen im vergangenen Jahr zu Bußgeldern von insgesamt 1,1 Millionen Euro; das waren rund 0,3 Millionen Euro weniger als 2024. Erstmals sanktionierte die Behörde auch Verstöße gegen die seit 2021 geltende Vorschrift, Werbeeinwilligungen zu dokumentieren und aufzubewahren.
"Unerlaubte Werbeanrufe schaden Verbraucherinnen und Verbrauchern massiv und sind zugleich ein ernstes Problem für den Wettbewerb in den betroffenen Branchen", sagte Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller. "Wir gehen weiter mit Nachdruck gegen Unternehmen vor, die unerlaubte Telefonwerbung betreiben."/wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 35,95 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +14,05 %/+100,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Laut Bloomberg hat die Investorengruppe um I Squared Capital seine Pläne zur Übernahme des (D)-OOH-Geschäftes aufgegeben. Angeblich hat man aufgrund der deutschen Konjunkturschwäche nicht genügend Kapital für das Geschäft akquirieren können. Außerdem hat man I Squared nicht abgenommen, das Werbegeschäft als Infrastruktur-Investment einzustufen.
Definitiv eine negative Meldung, obwohl man beachten sollte, daß erstens die Meldung von Bloomberg vom 10.10.25 das der o.g. Finanzinvestor ein Interesse hat, lediglich ein Gerücht war und zweitens der Kurs am 10.10.25 lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Intraday angestiegen ist und an dem Tag nahezu unverändert geschlossen hat. Somit dürfte kaum eine Übernahmefantasie eingepreist sein.
Stimme Dir vollkommen zu.
Ich kann zwar nachvollziehen, wenn es Aktionäre gibt, für die die Dividende sehr wichtig ist, aber letzlich ist es ein Nullsummenspiel und ohne Relevanz. Es gibt genügend (Tech-)Unternehmen, die eine hervorragende Rendite abwerfen, ohne jemals einen Cent an Dividende gezahlt zu haben.
Eigentlich ist es egal, ob die Dividende 2,3 EUR oder 2 EUR beträgt, bei dem jetzigen Kurs ist das eine gute Verzinsung. Stroer ist ein zuverlässiger Divi-Zahler.