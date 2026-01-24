    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    China ermittelt gegen hochrangigen Militäroffizier

    Für Sie zusammengefasst
    • Disziplinaruntersuchung gegen General Zhang Youxia
    • Politische Säuberung in Chinas Militärführung geht weiter
    • Xi Jinping strebt Militärmodernisierung bis 2049 an
    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Parteiführung hat eine formale Disziplinaruntersuchung gegen einen der ranghöchsten Militärgeneräle des Landes eingeleitet. Zhang Youxia, Vize-Vorsitzender der wichtigen Zentralen Militärkommission, steht im Verdacht, schwerwiegende Gesetzesverstöße begangen zu haben, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking mitteilte.

    Der 75-jährige Zhang befindet sich formell nur eine Hierarchiestufe unter dem Vorsitzenden des höchsten militärischen Führungsorgans, nämlich Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch gegen Liu Zhenli, Stabschef der Zentralen Militärkommission, wird ebenfalls ermittelt.

    Damit weitet sich die politische Säuberungswelle innerhalb der chinesischen Militärführung weiter aus. Etliche hochrangige Offiziere wurden während der letzten Jahre wegen Bestechung und anderer Vergehen von ihren Ämtern enthoben und teilweise mit langjährigen Gefängnisstrafen belegt.

    Bereits seit 2023 ließ Xi Jinping immer wieder Militärs austauschen. Mehrfach traf es die Verteidigungsminister, die in China eher eine repräsentative Position bekleiden.

    Xi will die Armee modernisieren, um sie kampfbereit zu machen. Bis 2049 will Peking das unabhängig regierte Taiwan mit Festlandchina "wiedervereint" haben. China will dieses Ziel, wenn nötig auch unter Einsatz des Militärs erreichen, weshalb Sorge vor einer Invasion besteht./fkr/DP/zb






