    Jetzt bricht Kaufpanik aus

    Silberpreis steigt rasant auf 100 USD – Prognose: Silber bis Ostern auf 150 USD?

    Der Silberpreis überspringt zum Wochenschluss die 100 US-Dollar. Der Damm bricht und mit ihm werden wohl die letzten Hoffnungen all jener zerstört, die auf ein rasches Ende der Silber-Rallye gesetzt haben. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis über 100 USD – letzte Bären bastion gefallen
    • Kaufpanik am Silbermarkt – Momentum weiter stark
    • Prognose: Anstieg auf 150 USD bis Ostern möglich
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Silberpreis steigt rasant – warum die 100‑US-Dollar-Marke enorme Bedeutung hat

    Der Silberpreis stieg in den letzten Wochen und Monaten rasant an. Erst überwand er die letzten noch vorhandenen charttechnischen Widerstände und als der Weg schließlich frei war, explodierte er. 60 USD, 70 USD, 80 USD – die Marken fielen in rascher Abfolge. Zum Jahresende geriet die Rallye zunächst ins Stocken. Gewinnmitnahmen kamen auf. Die Stimmung drehte sich. Pessimistischen Meinungen wurde mehr Gehör geschenkt – Grundtenor „Silber ist überkauft. In dieser Rallye schafft es Silber nicht über die 100 US-Dollar“. Doch das Edelmetall sammelte in dieser Phase rund um den Jahreswechsel nur Kraft, um die Rallye zu forcieren. Damit bestätigte sich einmal mehr, dass Silber eine ähnlich beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrekturbestrebungen an den Tag legt wie Gold. Nun sind die 100 US-Dollar durchbrochen und nicht wenige dürften spätestens jetzt über ihre Short-Positionen nachdenken. 

    Bricht jetzt Kaufpanik bei Silber aus oder ist sie womöglich schon längst da?

    Der Silberpreis entwickelte am Freitag enormes Momentum. Zwangsläufig kommt der Begriff Kaufpanik dabei in den Sinn, denn die 100 US-Dollar und somit die womöglich letzte Bastion der „Bären“ wurden förmlich überrannt. Dass Silber im Anschluss weiter Druck machte und sich bereits auf knapp 103 US-Dollar absetzen konnte und damit auf Tageshoch schloss, spricht für die Relevanz des Ausbruchs. In den nächsten Tagen muss es dem Edelmetall allerdings gelingen, den Ausbruch weiter voranzutreiben und zu manifestieren. Ein starker Start in die neue Handelswoche könnte die Kaufpanik am Silbermarkt weiter schüren. 

    Silberpreis-Prognose bis Ostern – ist ein Anstieg auf 150 USD überhaupt realistisch?

    In etwa 10 Wochen ist Ostern. Ist ein Anstieg des Silberpreises um gut 50 US-Dollar respektive 50 Prozent  in diesem Zeitraum überhaupt realistisch? Blicken wir 10 Wochen in die Vergangenheit. Mitte November 2025 notierte Silber bei etwas mehr als 50 US-Dollar. Kurzum. Zurückliegende Gewinne sollte man natürlich nicht in die Zukunft fortschreiben, doch dieser kleine Vergleich zeigt es – unmöglich ist ein Kursziel für Silber von 150 US-Dollar zu Ostern gewiss nicht! Zudem dokumentiert der Rückblick noch einmal die immense Wucht der Aufwärtsbewegung.

    Angebot, Nachfrage und Short Squeeze – das treibt den Silberpreis 

    Die Liste der potenziellen Preistreiber für Silber ist lang. Strukturelles Defizit, anziehende Nachfrage, Flucht in sichere Häfen, ein knackiger Short Squeeze, ein eminent schwacher US-Dollar und nicht zuletzt das unfassbare Momentum treiben den Silberpreis unablässig an. Die Hausse nährt die Hausse! Das wird nicht bis in alle Ewigkeit so weitergehen, doch trotz des exponierten Niveaus und des Korrekturbedarfs zeichnet sich noch kein Abflauen der Rallye ab.

    Silber 2026 - Chancen und Risiken für Anleger und Investoren 

    Immer mehr Anleger und Investoren erkennen die Notwendigkeit, in Silber zu investieren. Silbermünzen, Silberbarren, physisch besicherte Silber-ETFs oder aber die Aktien ausgesuchter Silberproduzenten, wie Pan American Silver, Hecla Mining oder Fresnillo, stehen nur stellvertretend für die zahlreichen Möglichkeiten, die es gibt und die sich bieten. 

    Ob des exponierten Preisniveaus ist jederzeit mit knackigen Rücksetzern zu rechnen. Die vorhandenen potenziellen Preisrisiken lassen sich mit entsprechenden Absicherungsstrategien jedoch beherrschen. Die mittel- bis langfristigen Chancen sind hingegen unverändert extrem hoch. Silber ist das Edelmetall der Stunde und womöglich auch der Zukunft. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

