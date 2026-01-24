Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Millionen US-Amerikaner stellen sich auf einen der wohl härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten ein. Wie der Sender ABC News berichtete, sind mehr als 180 Millionen Menschen in Alarmbereitschaft.

Mindestens 18 Staaten haben demnach den Notstand ausgerufen, darunter New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Für das Wochenende seien mehr als 8.000 Flüge gestrichen worden, hieß es.