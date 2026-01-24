Kissigs Börsengeschichte(n): Am 24.01.1848 löste James Marshall mit seinem Zufallsfund den Kalifornischen Goldrausch aus - und das Goldfieber hält die Welt bis heute in Atem
Am 24.01.1848 schrieb ein Zufallsfund Geschichte, als der Zimmermann James Wilson Marshall beim Bau einer Sägemühle am American River nahe Sutter's Mill in Kalifornien auf ein glänzendes Metall stieß, das sich bald als Gold herausstellte. Diese Entdeckung entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der folgenreichsten Ereignisse der US-amerikanischen Geschichte. Denn der Kalifornische Goldrausch war weit mehr als ein regionales Bergbauereignis. Er löste eine Massenmigration aus, beschleunigte die wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten, veränderte soziale Strukturen und prägte nachhaltig das Verhältnis der Menschen zu Reichtum, Arbeit und Risiko. Zugleich machte er die besondere Faszination des Goldes sichtbar, die bis in die Gegenwart fortwirkt.
Dabei ist Gold einerseits "sicherer Hafen" und Gelanlage und andererseits MEME-Spekulationsobjekt, dem entscheidende Eigenschaften eines Investments fehlen. Es hat daher nicht nur Fans, sondern auch überzeugte Kritiker - und zu den prominentesten zählt Warren Buffett, der als bester Investor der Welt gilt...
