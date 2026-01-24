Starke Ausschüttungen
Diese Aktie zahlt satte +3,96 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Piraeus Port Authority ist ein zentraler Akteur im europäischen Hafenmarkt mit einer strategischen Lage, die den Handel zwischen Europa und Asien erleichtert.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Piraeus Port Authority nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Piraeus Port Authority gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+32,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Piraeus Port Authority investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -11,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Piraeus Port Authority verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,96 %.
Mit +3,96 % Dividendenrendite bietet Piraeus Port Authority ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +32,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Piraeus Port Authority für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,49.
Piraeus Port Authority weißt eine Marktkapitalisierung von 963,75 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Piraeus Port Authority Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.01.2026
Die Piraeus Port Authority Aktie ist bisher um -0,26 % auf 38,55€ gefallen. Das sind -0,10 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,96 %, eine Investition von etwa 75.758€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|1,920000
|+43,71 %
|+3,96 %
|2024
|1,336000
|+28,46 %
|+4,86 %
|2023
|1,040000
|+65,61 %
|+4,48 %
|2022
|0,628000
|0,00 %
|+3,96 %
Warum Piraeus Port Authority für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,96 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +32,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,49
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Piraeus Port Authority Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,97 %
|1 Monat
|-3,21 %
|3 Monate
|-11,91 %
|1 Jahr
|-11,91 %
Informationen zur Piraeus Port Authority Aktie
Es gibt 25 Mio. Piraeus Port Authority Aktien. Damit ist das Unternehmen 963,75 Mio. € wert.
Piraeus Port Authority Aktie jetzt kaufen?
Ob die Piraeus Port Authority Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Piraeus Port Authority Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.