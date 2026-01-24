Diese Aktie zahlt satte +3,96 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Piraeus Port Authority ist ein zentraler Akteur im europäischen Hafenmarkt mit einer strategischen Lage, die den Handel zwischen Europa und Asien erleichtert.

Piraeus Port Authority gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +32,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Piraeus Port Authority investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -11,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

