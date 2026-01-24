    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bundesbank erlebt jede Minute 5.000 Cyberangriffe

    Foto: Deutsche Bundesbank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bundesbank ist jeden Tag einer Vielzahl digitaler Angriffe ausgesetzt.

    "Allein auf die IT-Systeme der Bundesbank erleben wir jede Minute mehr als 5.000 Cyberangriffe", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dem Tagesspiegel. Auf das Jahr hochgerechnet seien das zweieinhalb Milliarden Fälle, die an der Firewall der Bundesbank abprallen würden. "Es ist ein ständiger Wettlauf."

    Die Bundesbank habe eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen ergriffen, um ihre IT-Landschaft so sicher wie möglich zu machen. "Das fängt beim sicherheitsgeprüften Personal an und geht über gesicherte IT-Systeme bis zur Cyberabwehr und dem Business-Continuity-Management", sagte Nagel. So sei die Bundesbank zu einer Art IT-Dienstleister geworden und übernehme mit anderen Zentralbanken eine wichtige Rolle für das gesamte Eurosystem.

    Trotzdem kann die Bundesbank kein absolutes Sicherheitsversprechen geben. "Niemand kann Ihnen garantieren, dass nie was passiert", sagte Nagel: "Aber wir haben höchste Sicherheitsstandards."


    Verfasst von Redaktion dts
