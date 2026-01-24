Baywa muss 2500 Euro zahlen

Der hochverschuldete Mischkonzern mit dem Hauptgeschäftsfeld Agrarhandel war 2024 in Schieflage geraten, deswegen hatte sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert. Die Maßregelung durch das Bundesamt für Justiz ist allerdings nur das kleinste der juristischen Probleme des Konzerns: Die Bafin hatte im Oktober Fehler im Jahresabschluss 2023 bemängelt, der Vorwurf läuft darauf hinaus, dass der damalige Vorstand die Risiken des Konzerns geschönt haben soll. Deswegen ermittelt auch die Münchner Staatsanwaltschaft./cho/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 3,53 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -16,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,10 %.

Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 354,17 Mio..

BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +154,96 %/+239,94 % bedeutet.