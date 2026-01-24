Zahlen zu spät gemeldet
Baywa muss 2500 Euro zahlen
- Baywa erhält 2.500 Euro Ordnungsgeld vom BFin.
- Verspätete Geschäftszahlen verletzen Handelsgesetzbuch.
- Bafin und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Baywa.
BONN (dpa-AFX) - Die kriselnde Baywa hat sich Ärger mit dem Bundesamt für Justiz eingehandelt. Die Behörde hat dem Münchner Unternehmen wegen verspäteter Übermittlung seiner Geschäftszahlen an den Bundesanzeiger ein Ordnungsgeld von 2.500 Euro auferlegt, wie die Finanzaufsicht Bafin in Bonn mitteilte. Der Konzern hat demnach gegen Paragraf 325 des Handelsgesetzbuchs verstoßen.
Das bezieht sich darauf, dass Kapitalgesellschaften ihre Jahresabschlüsse und eine ganze Reihe weiterer Unterlagen elektronisch an den Bund übermitteln müssen. Die Geschäftszahlen werden schlussendlich auf der Webseite des Unternehmensregisters veröffentlicht. Laut Bafin hat die Baywa keine Beschwerde eingelegt.
Der hochverschuldete Mischkonzern mit dem Hauptgeschäftsfeld Agrarhandel war 2024 in Schieflage geraten, deswegen hatte sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert. Die Maßregelung durch das Bundesamt für Justiz ist allerdings nur das kleinste der juristischen Probleme des Konzerns: Die Bafin hatte im Oktober Fehler im Jahresabschluss 2023 bemängelt, der Vorwurf läuft darauf hinaus, dass der damalige Vorstand die Risiken des Konzerns geschönt haben soll. Deswegen ermittelt auch die Münchner Staatsanwaltschaft./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie
Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 3,53 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -16,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,10 %.
Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 354,17 Mio..
BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +154,96 %/+239,94 % bedeutet.
Das diese,unfähigen, Verantwortungslose Herrschaften bei der BayWa weiter herumwursteln sagt doch Alles !!!
Laut Bundesanzeiger sind die üblichen Verdächtigen wieder bei Baywa unterwegs. Dies Gesindel sollte mal durch eine Fehleinschätzung kalt erwischt werden.