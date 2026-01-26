Wenn Zölle immer wieder zum Thema werden und Vertrauen schwindet!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit OR Royalties · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 26.01.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber, erleben ebenso wie Kupfer eine Renaissance. Edelmetalle als sicherer Hafen in Zeiten wachsender Unsicherheit und Kupfer aufgrund der massiven Verknappung und möglichen massiven Defizit. Zusammen spiegeln diese Entwicklungen eine Weltordnung wider, in der wirtschaftliche Interessen, strategische Ressourcen und politische Machtansprüche immer enger ineinandergreifen.

Die Debatte um Handelsbarrieren und Rohstoffsicherung ist längst keine rein ökonomische mehr, sondern Ausdruck eines globalen Wettbewerbs um Einfluss, Stabilität und Zukunftssicherheit. In diesem Spannungsfeld fungieren genannte Metalle als Seismograf des Misstrauens!

Bei Investoren rücken deshalb Geschäftsmodelle in den Fokus, die von strukturellen Unsicherheiten profitieren, ohne selbst zu operativen oder politischen Risikotreibern zu werden. Royalty-Unternehmen verkörpern genau diesen Ansatz: Sie sichern sich Beteiligungen an Rohstoffpojekten in Form von Lizenzgebühren oder Abnahmevereinbarungen und partizipieren damit direkt an steigenden Metallpreisen – unabhängig von Zöllen, geopolitischen Spannungen oder operativen Herausforderungen einzelner Minenbetreiber.

Gerade in einer Welt, in der strategische Rohstoffe an Bedeutung gewinnen und Kapital verstärkt in „sichere Häfen“ fließt, bieten Royalty-Gesellschaften ein asymmetrisches Chancen-Risikoprofil mit planbaren Cashflows und begrenztem Kostenrisiko. OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) ist exakt so ein sicherer Hafen!

Geld verdienen, ohne Schaufel und Sprengstoff!

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) besitzt ein Portfolio mit über 195 Royalties, Streaming-Vereinbarungen, Offtake-Verträge sowie Optionen auf weitere Exklusive Beteiligungsrechte an zukünftigen Finanzierungen.

Das Kerngeschäft besteht darin, Kapital für Rohstoffprojekte im Voraus bereitzustellen und im Gegenzug eine dauerhafte Beteiligung am Ertrag der Minen zu erhalten: entweder als prozentualer Anteil der produzierten Metalle bzw. der Umsätze (Net Smelter Return, NSR-Royalties), oder als Recht, Metalle zu einem vorher vereinbarten Preis abzunehmen (Streams). Über die Jahre hat OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) dabei ein beeindruckend breit gestreutes Portfolio aufgebaut. Darunter befinden sich echte Flaggschiff-Assets wie der Anteil an einem der größten Goldtagebaue Kanadas (CANADIAN MALARTIC COMPLEX), der dem Unternehmen eine zuverlässige Ertragsbasis liefert.

Quelle: OR Royalties Inc.

Die Prinzipien dahinter: Je besser die Minen laufen, desto höher die Produktion und folglich die Einnahmen von OR Royalties Inc. (WKN: A417BX), und das Ganze ohne zusätzliche Betriebsaufwendungen. Ein weiterer Ertrags-Hebel besteht in steigenden Rohstoffpreisen!

Für Anleger entsteht so eine Art Rohstoff-Einkommensmaschine: diversifiziert, skalierbar und vergleichsweise risikoarm, aber mit der Chance auf deutlichen Upside, wenn sich einzelne Projekte überdurchschnittlich entwickeln.

Bärenstarke Q4-Zahlen in unsicheren Zeiten!

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) hat für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 starke vorläufige Ergebnisse gemeldet. Im Gesamtjahr nahm das Unternehmen 80.775 Goldäquivalentunzen (GEOs) ein, davon im vierten Quartal allein 21.735 GEOs. Die Umsätze aus Lizenzgebühren und Streams erreichten sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr neue Rekordwerte.

Der Quartalsumsatz belief sich auf 90,5 Millionen US-Dollar bei sehr niedrigen Umsatzkosten von 2,6 Millionen US-Dollar, was zu einer außergewöhnlich hohen Cash-Marge von rund 97,2 %führte. Auf Jahressicht stieg der Umsatz auf einen Rekord von 277,4 Millionen US-Dollar, bei Umsatzkosten von 9,1 Millionen US-Dollar. Daraus resultierte eine Cash-Marge von 268,3 Millionen US-Dollar bzw. 96,7 % – ein Ausdruck der hohen Profitabilität des Royalty- und Streaming-Modells.

Finanziell präsentierte sich OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) zum Jahresende 2025 sehr solide. Die Cash-Position lag bei rund 142,1 Millionen US-Dollar, nachdem die revolvierende Kreditfazilität vollständig zurückgeführt wurde. Zudem kaufte das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 50,8 Millionen CAD zurück. Die Kreditlinie in Höhe von 650 Millionen US-Dollar blieb vollständig ungenutzt und bietet zusätzliches finanzielles Wachstumspotenzial.

Fazit: Wachsende Reserven, wachsende Dividenden!

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) liefert jedoch nicht nur kurzfristig, sondern baut seine wirtschaftliche Basis strukturell und kontinuierlich aus. Die zurechenbaren nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven steigen von 2,797 Millionen Unzen im Jahr 2023 über 3,346 Millionen Unzen 2024 auf 3,862 Mio. Unzen im Jahr 2025. Allein 412.000 Unzen stammen aus Akquisitionen und unterstreichen die aktive Portfolio-Expansion.

Quelle: OR Royalties Inc.

Das Plus von rund 15 % innerhalb eines Jahres signalisiert eine verlängerte Lebensdauer der Cashflows, hohe Margen und eine wachsende Visibilität zukünftiger Erträge – genau jene Kombination, die das Royalty-Modell in einem positiven Rohstoffumfeld besonders attraktiv macht!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

