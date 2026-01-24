Die Rokid Ai-Brille Style ist nun weltweit erhältlich.

SAN FRANCISCO, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter smarter Brillen und Mensch-Computer-Interaktion, hat heute die offizielle Markteinführung der Rokid Ai-Brille Style bekannt gegeben, nachdem dieser auf der CES 2026 erstmals weltweit vorgestellt wurde. Das Produkt ist ab sofort auf der offiziellen Rokid-Website und Amazon (US) / Amazon (DE) erhältlich.

Die weltweit erste KI-Brille mit offenem Ökosystem ultraleicht, für Sehhilfen geeignet und für ChatGPT, Qwen, DeepSeek und mehr entwickelt – ist ab sofort weltweit erhältlich, beginnend bei 299 US-Dollar.

Die Rokid Ai-Brille Style stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer breiten Akzeptanz von KI-Brillen dar: Sie bietet ein offenes KI-Ökosystem, ganztägigen Tragekomfort und die branchenweit umfassendste Lösung für Sehhilfen für Verbraucher zu einem Einstiegspreis von 299 US-Dollar. Mit einem Gewicht von 38,5 Gramm gehört Style zu den leichtesten AI-Brillen mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. Sie kombiniert sprachzentrierte, multimodale KI-Interaktion mit einer Nutzungsdauer von bis zu 12 Stunden pro Tag und einer Standby-Zeit von 24 Stunden.

KI braucht ein neues Terminal

Jeder bedeutende Technologiezyklus wurde durch ein dominantes Endgerät geprägt: Mainframes, PCs und Smartphones. Rokid glaubt, dass die KI den gleichen Weg gehen wird.

„KI wird die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, unweigerlich verändern, und dafür ist ein neues Endgerät erforderlich", erklärte Zoro Shao, Global General Manager von Rokid. „Wir glauben, dass in der Ära der künstlichen Intelligenz Brillen – und nicht Smartphones – zur primären Plattform werden. Smartphones werden weiterhin unverzichtbar für Rechenleistung, Konnektivität und Speicherkapazität sein, jedoch werden für die Interaktion zunehmend Geräte bevorzugt, die sich am nächsten am Körper befinden und am schnellsten reagieren."

Da Smart-Brillen eine längere Akkulaufzeit und ganztägigen Tragekomfort bieten, ermöglichen sie ein stets verfügbares KI-Erlebnis, ein Anwendungsfall, für den Smartphones strukturell weniger geeignet sind.

Offenes Ökosystem als langfristige Strategie

Im Mittelpunkt von Rokids Ansatz steht eine offene KI-Ökosystemstrategie. Anstatt eine geschlossene Hardware- und Modell-Stack zu entwickeln, unterstützt Rokid den Zugriff auf mehrere KI-Dienste und -Modelle, wodurch Entwickler und Unternehmen in der Lage sind, lokalisierte, vertikale und marktübergreifende Anwendungen auf der Grundlage seiner Wearable-Plattform zu entwickeln.