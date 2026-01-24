Drohender Engpass bei weiteren Antibiotika
- Versorgungsmangel bei Benzylpenicillin-Benzathin festgestellt.
- Abweichungen von Zulassungsvorgaben für Importe erlaubt.
- Engpass betrifft auch andere Antibiotika-Wirkstoffe.
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium reagiert auf einen drohenden Engpass beim Nachschub bestimmter Antibiotika. Es gab im Bundesanzeiger einen Versorgungsmangel bei Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Benzylpenicillin-Benzathin bekannt, die mit Spritzen verabreicht werden. Eine solche offizielle Feststellung erlaubt befristet Abweichungen von Zulassungsvorgaben, um ein leichteres Ausweichen auf importierte Produkte zu ermöglichen.
Hintergrund sind aktuelle Informationen, dass die noch vorhandenen Bestände in absehbarer Zeit vollständig aufgebraucht sein werden, wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage erläuterte. Mit der Bekanntmachung eines Versorgungsmangels könnten nun etwa Präparate aus dem Ausland eingesetzt werden, die keine deutschen Kennzeichnungen haben. Damit könne auch nach Abverkauf des Restbestandes die Versorgung gewährleistet werden.
Bei den betroffenen Arzneimitteln handelt es sich laut Ministerium um ein Antibiotikum, das etwa zur Langzeitbehandlung von Streptokokken-Infektionen angewendet wird, um rheumatische Herzentzündungen zu verhindern.
Eine kritischere Liefersituation gibt es bereits bei den Antibiotika-Wirkstoffen Cefuroxim, Clindamycin, Cotrimoxazol und Erythromycin. Das Ministerium hatte dazu ebenfalls einen Versorgungsmangel festgestellt. Solche Fälle sind generell selten. Seit 2015 kam dies nach amtlichen Angaben weniger als 20-mal vor./sam/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 44,53 auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,74 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,85 %/+14,54 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Oelrich setzt dabei unter anderem auf einen fortgesetzten Erfolg des Prostatakrebs-Medikaments Nubeqa sowie von Kerendia gegen die chronische Nierenerkrankung und eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz. Große Hoffnungen liegen zudem auf dem Blutgerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfallprävention, nachdem Daten einer zulassungsrelevanten Studie im November überzeugt und damit auch den Aktienkurs angetrieben hatten.
In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines "ordentlichen" Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei "exzellenten" Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.
Damit würde sich die Belebung des Pharmageschäfts fortsetzen, auf das viele Analysten wegen der Belastungen durch das Auslaufen von Patenten auf die Kassenschlager Xarelto, einen Blutgerinnungshemmer, Eylea, ein Augenmedikament, lange skeptisch geschaut hatten. Die lange Zeit angenommene Patentklippe erscheine mittlerweile nur noch wie eine kleinere Unebenheit auf eine Straße, so die Kepler-Experten.
Die Bayer-Aktien bauten ihre jüngsten Gewinne am Mittwoch aus und stiegen auf ein weiteres Hoch seit November 2023. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Kursplus von dreieinhalb Prozent auf 40,33 Euro an.
Im noch jungen Jahr 2026 liegen sie damit knapp neun Prozent vorn, nachdem der Kurs 2025 um mehr als 90 Prozent zugelegt hatte. Neben den verbesserten Perspektiven für die Pharmasparte hatte dabei auch die Hoffnung eine Lösung in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat Rückenwind geliefert.
Ist schon vom 14.1.25 von investing.com
Sorry der Link funktioniert nicht. Ist wohl hinter der Bezahlschranke
https://www.investing.com/#:~:text=SAN%20FRANCISCO/BERLIN,extrem%20gutes%22%20Wachstum.
Ich habe mich immer gefragt, wie es möglich ist, dass so viele Amerikaner ihre Stimmen für so einen Irren abgeben.