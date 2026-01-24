    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Wintersturm in den USA - Lufthansa streicht Flüge

    Für Sie zusammengefasst
    • Wintersturm in den USA beeinträchtigt Lufthansa-Flüge.
    • Flüge an die Ostküste größtenteils gestrichen.
    • Millionen Menschen in Alarmbereitschaft, Notstand ausgerufen.
    Wintersturm in den USA - Lufthansa streicht Flüge
    Foto: Boris Roessler - dpa

    WASHINGTON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erwartete Wintersturm in den USA führt auch im Flugbetrieb der Lufthansa Group zu erheblichen Einschränkungen. "Mehrere Flughäfen im US-Bundesstaat Texas, an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie in Kanada bereiten sich weiterhin auf einen schweren Wintersturm vor", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Für Sonntag seien vor allem Flüge an die Ostküste gestrichen. Zudem sei mit einzelnen Verspätungen und weiteren Annullierungen zu rechnen.

    Wie viele Verbindungen und Passagiere konkret betroffen sind, wurde zunächst nicht bekannt. "Aufgrund des volatilen Prozesses und der sich kontinuierlich weiterentwickelnden Situation können wir aktuell keine verlässliche Zahl nennen", hieß es.

    Betroffene Fluggäste werden per Mail informiert

    Und: "Betroffene Fluggäste werden aktiv per E-Mail über die aktuelle Lage informiert." Flüge in den Süden, Nordwesten, Westen sowie nach Kanada finden laut den Angaben statt.

    In den USA stellen sich Millionen Menschen auf einen der wohl härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten ein. Wie der Sender ABC News berichtete, sind mehr als 180 Millionen Menschen in Alarmbereitschaft.

    Mindestens 18 Staaten haben demnach den Notstand ausgerufen, darunter New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri.

    Notunterkünfte vorbereitet

    "Millionen Menschen sind von katastrophalen Eis- und Schneeverhältnissen betroffen", schrieb der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Die US-Medien veröffentlichten Bilder von leer geräumten Supermarktregalen und vorbereiteten Notunterkünften.

    Der Sturm werde sich über eine Entfernung von rund 3.000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst./jto/DP/zb

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
