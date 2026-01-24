Wirtschaft
US-Botschaft warnt Klingbeil vor neuem Streaming-Gesetz
Foto: US-Botschaft in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Koalition gibt es große Uneinigkeit über den Umgang mit ausländischen, vor allem US-amerikanischen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon und Disney.
Die SPD um Finanzminister Lars Klingbeil befürwortet eine gesetzliche Regelung, um die Unternehmen zu Investitionen in Deutschland zu verpflichten und verweist auf eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister im Kanzleramt, bevorzugt eine freiwillige Lösung und verweist auf Investitionszusagen, die er von den US-Konzernen erhalten habe. Im Falle einer gesetzlichen Regelung könnten die Firmen das Geld aus europarechtlichen Gründen auch im EU-Ausland investieren, heißt es.
Die SPD um Finanzminister Lars Klingbeil befürwortet eine gesetzliche Regelung, um die Unternehmen zu Investitionen in Deutschland zu verpflichten und verweist auf eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister im Kanzleramt, bevorzugt eine freiwillige Lösung und verweist auf Investitionszusagen, die er von den US-Konzernen erhalten habe. Im Falle einer gesetzlichen Regelung könnten die Firmen das Geld aus europarechtlichen Gründen auch im EU-Ausland investieren, heißt es.
Anzeige
Präsentiert von
Laut eines Berichts der "Bild" hat sich die US-Regierung bereits in den Streit eingeschaltet. Die Zeitung zitiert auf einem Schreiben des Geschäftsträgers der US-Botschaft in Berlin, Alan Meltzer. Es ist auf den 10. Dezember 2025 datiert und an SPD-Finanzminister Lars Klingbeil gerichtet. Darin heißt es: "Ich schreibe Ihnen, um meine Besorgnis über die mögliche Einführung einer Investitionsverpflichtung für in Deutschland tätige Film- und Streamingplattformen durch die deutsche Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen."
Statt "restriktiven Vorgaben" solle der Vorschlag aus dem Kanzleramt "für eine freiwillige Investitionszusage" in Betracht gezogen werden. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin sagte auf "Bild"-Anfrage: "Indem Regierungen lokale Investitionen verpflichtend machen, schaffen sie ein ungleiches Wettbewerbsumfeld, das US-Dienstleister diskriminiert und die globale digitale Wirtschaft fragmentiert."
Kulturstaatsminister Weimer hält für den Fall eines Gesetzes, das vor allem US-Konzerne trifft, Gegenmaßnahmen der Trump-Regierung für möglich. "Die US-Regierung verfolgt die Diskussion in Deutschland genau", sagte sein Sprecher auf "Bild"-Anfrage. "Aufgrund bisheriger Reaktionen lassen sich solche Maßnahmen aber nicht ausschließen."
Innerhalb der Koalition sorgt demnach auch die Rolle von Lars Klingbeils Staatssekretär Björn Böhning für Verstimmung. Dieser leitete bis zu seinem Wechsel ins Finanzministerium im Jahr 2025 den Branchenverband Produktionsallianz (Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten), der aktuell massiv für eine Einführung der gesetzlichen Investitionsverpflichtung wirbt. Auf Anfrage heißt es aus dem Finanzministerium, Böhning sei "nicht an den Verhandlungen zur Filmförderung beteiligt". Anders ein Sprecher von Weimer: Man würde sich mit Böhning "regelmäßig" austauschen, "natürlich auch zur Filmförderung".
Statt "restriktiven Vorgaben" solle der Vorschlag aus dem Kanzleramt "für eine freiwillige Investitionszusage" in Betracht gezogen werden. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin sagte auf "Bild"-Anfrage: "Indem Regierungen lokale Investitionen verpflichtend machen, schaffen sie ein ungleiches Wettbewerbsumfeld, das US-Dienstleister diskriminiert und die globale digitale Wirtschaft fragmentiert."
Kulturstaatsminister Weimer hält für den Fall eines Gesetzes, das vor allem US-Konzerne trifft, Gegenmaßnahmen der Trump-Regierung für möglich. "Die US-Regierung verfolgt die Diskussion in Deutschland genau", sagte sein Sprecher auf "Bild"-Anfrage. "Aufgrund bisheriger Reaktionen lassen sich solche Maßnahmen aber nicht ausschließen."
Innerhalb der Koalition sorgt demnach auch die Rolle von Lars Klingbeils Staatssekretär Björn Böhning für Verstimmung. Dieser leitete bis zu seinem Wechsel ins Finanzministerium im Jahr 2025 den Branchenverband Produktionsallianz (Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten), der aktuell massiv für eine Einführung der gesetzlichen Investitionsverpflichtung wirbt. Auf Anfrage heißt es aus dem Finanzministerium, Böhning sei "nicht an den Verhandlungen zur Filmförderung beteiligt". Anders ein Sprecher von Weimer: Man würde sich mit Böhning "regelmäßig" austauschen, "natürlich auch zur Filmförderung".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Netflix' geplante Warner-Übernahme, deren Finanzierung und Auswirkungen auf Bewertung und Kurs. Diskutiert werden hohe Fremdfinanzierung/Bridge-Loans, gestoppte Aktienrückkäufe, Risiko einer massiven Schulden- und Zinslast, Chancen durch Marktbeherrschung, Analystenkürzungen als Kursbelastung sowie vereinzelt genutzte Kaufgelegenheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Yogioh schrieb gestern 07:36
mitdiskutieren »
Naja Netflix hat kaum Schulden, verdient aber ordentlich Cash. Der Fremdkapitalhebel kann theoretisch sogar effizienter sein als Ausgaben neuer Aktien.
Warum?
Wenn ein Unternehmen stabile, hohe Free-Cashflows hat, kann es zusätzliche Schulden typischerweise gut bedienen und später wieder zügig zurückzahlen. Dazu kommt, der Zinsaufwand ist in vielen Jurisdiktionen steuerlich abzugsfähig - das senkt die effektiven Kapitalkosten von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital.
Aus dem Deal heraus entstehen natürlich Skaleneffekte. Weil das eigene Wachstum stockt, wie wir sehen, muss man eben zukaufen. Im Übrigen arbeitet Netflix ja nicht nur an diesem Deal: Sie wollen von Sony noch Rechte haben, dass sie das Kino-Release bekommen und das gleiche auch mit Universal.
Alles in einem ein nachvollziehbarer Deal, wenn man etwas um die Ecke guckt.
everlast43 schrieb 21.01.26, 14:13
mitdiskutieren »
Habe gerade 700 Anteile als erste Tranche gekauft. Hatte schon lange auf diese Preisrange gewartet.
sneakee schrieb 21.01.26, 13:11
ich finde Netflix als Schrott zu betiteln ist schon sehr gewagt.der 20 Jahre Chart sieht sehr gut aus.und hat sich fest etabliert.auch die derzeitige Übernahme falls sie gelingt würd langfristig sich als guter Zug heraustellen.so ein Einbruch gab's 2022 schon mal und hat sich als guten Einstieg erwiesen.und die Kosten...ja mei...alles wird teuer.mitdiskutieren »
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte