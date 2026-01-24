US-Botschaft warnt Klingbeil vor neuem Streaming-Gesetz

Naja Netflix hat kaum Schulden, verdient aber ordentlich Cash. Der Fremdkapitalhebel kann theoretisch sogar effizienter sein als Ausgaben neuer Aktien.

Warum?

Wenn ein Unternehmen stabile, hohe Free-Cashflows hat, kann es zusätzliche Schulden typischerweise gut bedienen und später wieder zügig zurückzahlen. Dazu kommt, der Zinsaufwand ist in vielen Jurisdiktionen steuerlich abzugsfähig - das senkt die effektiven Kapitalkosten von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital.





Aus dem Deal heraus entstehen natürlich Skaleneffekte. Weil das eigene Wachstum stockt, wie wir sehen, muss man eben zukaufen. Im Übrigen arbeitet Netflix ja nicht nur an diesem Deal: Sie wollen von Sony noch Rechte haben, dass sie das Kino-Release bekommen und das gleiche auch mit Universal.





Alles in einem ein nachvollziehbarer Deal, wenn man etwas um die Ecke guckt.