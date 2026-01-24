GFI Software ernennt Zebra Systems zum Hauptvertriebspartner für Nordamerika

AUSTIN, Texas, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GFI Software , ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Sicherheits- und Kommunikationslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gab heute die Konsolidierung seines Vertriebs in Nordamerika unter Zebra Systems LLC (Zebra Systems) bekannt. Ab dem 21. April 2026 wird Zebra Systems als Hauptvertriebspartner von GFI in den Vereinigten Staaten und Kanada fungieren.

Strategische Konsolidierung stärkt die Partnerunterstützung und beschleunigt das Wachstum in den USA und Kanada

Dieser Schritt spiegelt das Engagement von GFI wider, seine Vertriebsstrategie zu vereinfachen und in eine stärkere Partnerunterstützung zu investieren. Zebra Systems verfügt über fundierte Fachkenntnisse in Bezug auf GFI-Produkte, ein engagiertes nordamerikanisches GFI-Team und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Wiederverkäufern.

Seit mehr als 15 Jahren ist Zebra Systems in Europa der leistungsstärkste Distributor von GFI in allen Regionen. Diese konstante Spitzenleistung veranlasste Eric Vaughan, CEO von GFI, vor zwei Jahren ein Treffen mit Zdenek Binek, CEO von Zebra, zu vereinbaren, um die Expansion in den US-Markt voranzutreiben.

„Zebra ist seit Jahren der weltweit stärkste Distributor von GFI", so Vaughan. „Als ich mich mit Zdenek traf, erklärte ich ihm, dass der nordamerikanische Markt das benötigte, was sie in Europa aufgebaut hatten, nämlich denselben partnerorientierten, technisch kompetenten Ansatz. Sie investierten in ein US-Team und brachten dasselbe Fachwissen hierher. Diese Konsolidierung ist der logische nächste Schritt."

Stärkung der Partnererfahrung

Wiederverkäufer, die mit Zebra Systems zusammenarbeiten, profitieren von einem speziell entwickelten Webshop für optimierte Bestellungen, praktischer technischer und vertrieblicher Unterstützung durch GFI-Spezialisten und Schulungsprogrammen, die Partnern beim Ausbau ihres Geschäfts helfen sollen. Zebra Systems wurde von GFI Software als Top Growth Partner und Gewinner des Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

„Wir sind entschlossen, der Wachstumsmotor für GFI-Partner in Nordamerika zu sein", sagte Paul Trefonas, VP of GFI Sales North America bei Zebra Systems. „Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung mit diesen Produkten und wir investieren in die Ressourcen und den Support, die Wiederverkäufer für ihren Erfolg benötigen."

Die Vertriebsvereinbarung von GFI mit Climb Channel Solutions läuft am 21. April 2026 aus. „Wir sind dankbar für die bisherige Partnerschaft mit Climb und deren Bemühungen zur Unterstützung unserer Wiederverkäufer-Community", sagte Vaughan.

Wiederverkäufer, die derzeit mit Climb zusammenarbeiten, werden gebeten, sich mit Zebra Systems in Verbindung zu setzen, um die Kontinuität der Dienstleistungen sicherzustellen. Bestehende Abonnements und Lizenzen werden nahtlos übertragen, und das Team von Zebra Systems steht bereit, um die Einarbeitung zu unterstützen.

Informationen zu GFI Software

GFI Software bietet KI-gestützte Sicherheits- und Kommunikationslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Die Plattform GFI AppManager AI von GFI bietet cloudbasiertes IT-Management mit All Customers, All Products, One Single Screen. Die Produkte von GFI Software sind über Tausende von engagierten Partnern weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://gfi.ai .

Informationen zu Zebra Systems LLC

Zebra Systems LLC North America bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen durch strategische Technologieallianzen und ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als führender europäischer Distributor für GFI Software expandierte Zebra Systems 2024 in den US-Markt, um nordamerikanischen Partnern dasselbe Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Der Fokus des Unternehmens auf Kundenerfolg, kontinuierliche Verbesserung und technisches Know-how macht Zebra Systems zu einem führenden Distributor auf dem nordamerikanischen Markt.

Für Anfragen zum Übergang: usa@gfi.ai oder paul.trefonas@zebra-systems.com

Für Medienanfragen: jeannie@firecrackerpr.com

Für Geschäftsanfragen: sales@gfi.com

