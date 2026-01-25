Humanoide als Kurstreiber: Analysten sehen massives Potenzial bei Schaeffler

Auf der Tech-Messe CES in diesem Monat hat Schaeffler mit der Weltpremiere eines innovativen Planetenradaktors ein Kernstück für die humanoide Robotik vorgestellt. Die kompakte Antriebseinheit vereint Getriebe, Motor und Sensorik auf engstem Raum und ist speziell darauf ausgelegt, Robotergelenke präziser und belastbarer zu machen. Ein besonderes Highlight war die Live-Demonstration des humanoiden Roboters HMND 01 Alpha , der in Kooperation mit dem Partner Humanoid zeigt, wie diese Technologie bereits heute komplexe Aufgaben wie das Sortieren von Bauteilen unter realen Produktionsbedingungen übernehmen kann.

Der deutsche Traditionskonzern Schaeffler war jahrzehntelang unverzichtbar als Zulieferer für die Autoindustrie. Die Herzogenauracher lieferten Kugellager, Ventile und Kupplungen an Autobauer aus der ganzen Welt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen stark gewandelt. Heute positioniert sich Schaeffler als "Motion Technology Company", das mechanische Präzision mit künstlicher Intelligenz verbindet. Der Fokus liegt klar auf der Automatisierung und der Robotik, um dem weltweiten Fachkräftemangel in der Produktion zu begegnen.

Parallel zur Robotik-Offensive präsentierte der Konzern wegweisende Lösungen für die autonome Fabrik und die digitale Transformation. Besonders im Fokus stand ein vollelektrischer Gabelstapler-Demonstrator, der durch elektromechanische Aktoren herkömmliche Hydraulik ersetzt und so präzises Navigieren auf extrem begrenztem Raum ermöglicht. Abgerundet wurde der Messeauftritt durch neue Systemlösungen für softwarebasierte Fahrzeuge (SDV) und spezialisierte Hochleistungslager für Rechenzentren, die den Schutz kritischer Infrastrukturen vor elektrischer Erosion verbessern und damit die Effizienz von KI-gestützten Systemen weltweit steigern sollen.

Die US-Investmentbank Jefferies hat den SDAX-Wert in dieser Woche deutlich aufgewertet und die Aktie auf Kaufen hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel kräftig von 6,50 Euro auf 12,60 Euro angehoben. Ausschlaggebend ist eine strategische Neubewertung des Konzerns, der sich aus Sicht der Analysten zunehmend vom klassischen Autozulieferer zu einem breit aufgestellten Industrie- und Technologiekonzern mit Zukunftsfeldern jenseits des Automarkts entwickelt.

Allein im vergangenen Jahr konnte die Aktie fast 200 Prozent zulegen. Sie stieg auf den höchsten Stand seit 2018.

Im Zentrum der neuen Investmentstory steht Schaefflers Positionierung im Bereich humanoider Robotik und industrieller Automatisierung. Jefferies sieht hier ein langfristiges strukturelles Wachstumsthema, das bislang vom Kapitalmarkt nur unzureichend eingepreist sei. Schaeffler profitiere dabei von seiner Doppelrolle als Industrieanwender und Zulieferer: Das Unternehmen könne eigene Produktionsprozesse automatisieren und gleichzeitig Schlüsselkomponenten liefern. Diese Kombination verschaffe nicht nur technologische Lernvorteile, sondern auch Kosteneffizienz und Skalierbarkeit – zentrale Faktoren für den Markthochlauf humanoider Systeme.

Langfristig traut Jefferies Schaeffler einen Marktanteil von mehr als 10 Prozent in diesem Segment zu. Selbst konservative Annahmen würden demnach ein substanzielles zusätzliches Umsatzpotenzial eröffnen, ohne dass dafür hohe Zusatzinvestitionen notwendig seien. Die Analysten bewerten dieses Geschäftsfeld erstmals explizit in ihrer Modellrechnung und heben damit die Gesamtbewertung des Konzerns deutlich an.

Aber auch das Kerngeschäft liefert Argumente für die Neubewertung. Jefferies rechnet mit einer überdurchschnittlichen operativen Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren. Im Vergleich zu Wettbewerbern sieht die Bank bei Schaeffler größere Spielräume für Effizienzprogramme, etwa durch den Abbau aufgeblähter Strukturen und eine bessere Kostenkontrolle, ohne die Innovationsfähigkeit zu gefährden.

In einem insgesamt schwierigen Marktumfeld für Autozulieferer positioniert Jefferies Schaeffler damit als Sonderfall: weniger abhängig von der klassischen Automobilkonjunktur, breiter aufgestellt und mit klaren Zukunftstreibern jenseits des Verbrenner- und E-Mobility-Zyklus. Das neue Kursziel reflektiert genau diesen strategischen Perspektivwechsel – weg vom reinen Zulieferer, hin zu einem technologiegetriebenen Industrieplayer mit langfristigem Re-Rating-Potenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





