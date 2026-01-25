Operative Rekorde im Windschatten von Private Equity 🔔

Manchmal erzählen Aktienkurse nur die halbe Wahrheit. Wer diese Woche nur flüchtig auf den Chart der SNP schaute, sah eine moderate Aufwärtsbewegung. Wer jedoch in die vorläufigen Zahlen vom Mittwoch eintauchte, sah ein operatives Feuerwerk.

Das dritte Rekordjahr in Folge: SNP hat die bereits im Oktober angehobene Prognose nochmals übertroffen. Die nackten Zahlen sind beeindruckend:

↗️ Umsatz: 296 Mio. € (+16% vs. Vorjahr)

↗️ EBIT: 47 Mio. € (+64%) – allein im Q4 sprang das EBIT um 107% auf ca. 17 Mio. €.

↗️ Auftragseingang: 345 Mio. € (+11%), was zu einem starken Book-to-Bill-Verhältnis von 1,17 führt.

Besonders bemerkenswert: Ohne die Einmalaufwendungen von 5,1 Mio. € aus den ersten neun Monaten wäre das Ergebnis wohl noch besser ausgefallen.

𝗗𝗲𝗿 𝗙𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗠𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵: Das neue Management

Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern trägt die Handschrift des seit 2023 amtierenden Managements um CEO Jens Amail und CFO Andreas Röderer. Seit ihrem Antritt im Jahr 2023 wurde SNP konsequent auf Profitabilität und effiziente Vertriebsstrukturen getrimmt. Die Serie an Rekordjahren ist das direkte Resultat einer klaren Strategieumsetzung.

𝗗𝗶𝗲 „𝗖𝗮𝗿𝗹𝘆𝗹𝗲-𝗕𝗿𝗲𝗺𝘀𝗲“ 𝗶𝗺 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹: Warum also kein zweistelliges Kursplus am Mittwoch? Hier zeigt sich die Besonderheit der aktuellen Struktur. Seit der Übernahme durch Carlyle im Dezember 2024 (ca. 78% Anteil) ist die Liquidität im Markt deutlich gesunken. In einem normalen Marktumfeld wäre eine solche Prognose-Übertreffung wohl deutlich stärker eingepreist worden.

𝗗𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: SNP ist das Paradebeispiel dafür, dass ein Private-Equity-Einstieg nicht das Ende der Investment-Story sein muss. Spannend ist, dass SNP weiterhin im Prime Standard gelistet ist, quartalsweise berichtet und bisher kein Delisting beschlossen wurde.

◾ Das ursprüngliche Übernahmeangebot lag bei 61€.

◾ Der aktuelle Kurs steht bei 80€ (+31,1%).

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Wir sind im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund bereits seit Jahren in SNP investiert. Aktuell ist der Titel eine unserer Top-10 Positionen. Für uns bestätigt die aktuelle Woche: Wenn die Bewertung attraktiv und die Aussichten positiv sind, lohnt es sich oft, auch „an Bord“ zu bleiben, wenn die großen Player das Steuer übernehmen. SNP zeigt, dass sich Qualität in der Nische mit den richtigen Personen an der Spitze langfristig durchsetzt.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München