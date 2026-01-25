Tourismus muss als wirtschaftliche Infrastruktur geführt werden, um Wachstum und Widerstandsfähigkeit zu fördern, so Saudi-Arabiens Tourismusminister auf dem Weltwirtschaftsforum

In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum betonte der Minister, dass der Tourismus nicht länger als Ermessenssektor behandelt werden sollte, sondern als ein strategisches System, das die Diversifizierung unterstützen, langfristige Investitionen anziehen und integrative Arbeitsplätze in allen Regionen schaffen kann, wenn es bewusst geplant und gesteuert wird.

DAVOS, Schweiz, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums 2026 in Davos überbrachte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister des Königreichs Saudi-Arabien, den führenden Politikern der Welt eine klare Botschaft: Der Tourismus muss als wirtschaftliche Infrastruktur geführt werden, wenn er in einer zunehmend fragmentierten Welt Wachstum, Widerstandsfähigkeit und menschliche Beziehungen fördern soll.

"Angesichts von schätzungsweise 2 Milliarden internationalen Ankünften bis zum Jahr 2030 stellt sich für die Verantwortlichen nicht die Frage, ob der Tourismus wachsen wird, sondern ob er sich verantwortungsvoll entwickeln wird", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb. "Wenn der Tourismus als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Infrastruktur konzipiert ist, wird er zu einem leistungsstarken Motor für Diversifizierung, Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung, nicht nur für die grenzüberschreitende Mobilität.

Anhand der Erfahrungen, die Saudi-Arabien im Rahmen der Vision 2030 gemacht hat, hob der Minister hervor, wie der Tourismus zu einem Eckpfeiler der wirtschaftlichen Transformation des Königreichs geworden ist. Im Jahr 2025 verzeichnete das Königreich 30 Millionen einreisende Besucher, und bis 2030 sollen es 150 Millionen sein. Saudi-Arabien ist der weltweit größte Einzelinvestor im Tourismusbereich mit einer Investitionspipeline, die Reiseziele, Luftfahrt, digitale Plattformen und Humankapital umfasst. Der Tourismus trägt inzwischen fast 5 % zum direkten BIP des Königreichs bei und beschäftigt mehr als 1 Million Menschen.

Er verwies auf Projekte wie AlUla, Diriyah und das Rote Meer als Beispiele für ein Gesamtkonzept zur Entwicklung von Reisezielen, das auf Sicherheit, Nachhaltigkeit, Governance und Lebensqualität ausgerichtet ist. Dieses Modell habe langfristige Investitionen gefördert, das Vertrauen der Investoren gestärkt und das Wachstum des Tourismus mit dem Nutzen für die Gemeinschaft und dem Schutz der Kultur in Einklang gebracht, so der Minister.