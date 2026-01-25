BASF enttäuscht mit vorläufigen Zahlen: Aktie fällt um 3,2 Prozent!

BASF, der weltweit größte Chemiekonzern, hat für das Jahr 2025 vorläufige Zahlen veröffentlicht, die zwar nicht überraschend, aber dennoch enttäuschend sind. Das Unternehmen verfehlte seine eigene EBITDA-Prognose leicht und musste ein schwieriges Jahr mit Preisdruck, schwacher Nachfrage, negativen Währungseffekten und steigenden Restrukturierungskosten bilanzieren. Die Aktie fiel vorbörslich um 3,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 7,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 6,6 Milliarden Euro und blieb damit unter der angestrebten Zielspanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,7 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz fiel auf 59,7 Milliarden Euro, nach 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr, wobei das bereits verkaufte Coating-Geschäft nicht mehr berücksichtigt ist.

Trotz dieser Rückgänge konnte BASF einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro erzielen, was eine Steigerung im Vergleich zu 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Dies ist vor allem auf höhere Beiträge der Wintershall-Dea-Beteiligung zurückzuführen. Positiv hervorzuheben ist der Free Cashflow, der mit 1,3 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch ausfiel wie von Experten prognostiziert. Jefferies stellte fest, dass BASF beim Absatzvolumen die Erwartungen leicht übertraf, während Währungs- und Preisdruck die Margen belasteten.