    BASF enttäuscht mit vorläufigen Zahlen: Aktie fällt um 3,2 Prozent!

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF, der weltweit größte Chemiekonzern, hat für das Jahr 2025 vorläufige Zahlen veröffentlicht, die zwar nicht überraschend, aber dennoch enttäuschend sind. Das Unternehmen verfehlte seine eigene EBITDA-Prognose leicht und musste ein schwieriges Jahr mit Preisdruck, schwacher Nachfrage, negativen Währungseffekten und steigenden Restrukturierungskosten bilanzieren. Die Aktie fiel vorbörslich um 3,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 7,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 6,6 Milliarden Euro und blieb damit unter der angestrebten Zielspanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,7 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz fiel auf 59,7 Milliarden Euro, nach 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr, wobei das bereits verkaufte Coating-Geschäft nicht mehr berücksichtigt ist.

    Trotz dieser Rückgänge konnte BASF einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro erzielen, was eine Steigerung im Vergleich zu 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Dies ist vor allem auf höhere Beiträge der Wintershall-Dea-Beteiligung zurückzuführen. Positiv hervorzuheben ist der Free Cashflow, der mit 1,3 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch ausfiel wie von Experten prognostiziert. Jefferies stellte fest, dass BASF beim Absatzvolumen die Erwartungen leicht übertraf, während Währungs- und Preisdruck die Margen belasteten.

    Die Chemiebranche steht jedoch unter erheblichem Druck. Der Branchenverband VCI warnte vor einem möglichen Kollaps der deutschen Chemieindustrie und sprach von "Alarmstufe Rot". BASF sieht sich am Standort Ludwigshafen mit hohen Energiekosten, regulatorischen Hürden und einem bereits laufenden Stellenabbau konfrontiert. Zudem belasten die hohen Anlaufkosten des neuen milliardenschweren Verbundstandorts in China, der in einer Phase globaler Überkapazitäten startet. In Reaktion auf diese Herausforderungen beschleunigt BASF sein Sparprogramm und plant, die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 2,1 Milliarden Euro zu senken.

    Ein konkreter Ausblick für das laufende Jahr wird erst am 27. Februar mit den endgültigen Zahlen veröffentlicht. Analysten zeigen sich zurückhaltend: UBS erwartet ein EBITDA "leicht unter" der Zielspanne, während JPMorgan mit weiteren Kostensenkungen rechnet und BASF auf "Underweight" belässt. Barclays bezeichnet die Zahlen als "gemischt" und bewertet die Aktie weiterhin mit "Equal Weight".



