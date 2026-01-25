Goldrausch: Ausländische Investoren setzen auf Gold statt US-Anleihen!

Die Reaktionen auf Trumps Drohungen, Zölle gegen NATO-Länder zu verhängen, haben bereits zu einem Rückgang der Aktienfutures und einem Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen geführt. Gleichzeitig stiegen die Goldpreise um drei Prozent und erreichten ein Rekordhoch von über 4.700 US-Dollar pro Unze. Der Dollar-Index fiel um fast ein Prozent gegenüber einem Korb von sechs führenden Währungen, was die Unsicherheit über die Stabilität des US-Dollars verstärkt.

In den letzten Monaten haben ausländische Investoren ihre Anlagestrategien erheblich umgeschichtet, was zu einem Anstieg der Goldkäufe und einem Rückgang der Bestände an US-Staatsanleihen geführt hat. Laut einer Analyse von Ned Davis Research, die von CNBC zitiert wird, ist der Abstand zwischen den ausländischen Goldreserven und den gehaltenen US-Staatsanleihen auf etwa 162 Milliarden US-Dollar geschrumpft, verglichen mit 1,23 Billionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Diese Entwicklung wird stark durch die Politik von Donald Trump beeinflusst, insbesondere durch seine Handelspolitik und die jüngsten Spannungen um Grönland, die das Vertrauen in US-Papiere als sicheren Hafen untergraben.

Der Milliardär Ray Dalio warnt vor den strukturellen Risiken, die aus Handelskriegen und den damit verbundenen Kapitalkriegen resultieren könnten. Er betont, dass die Neigung, US-Schulden zu kaufen, möglicherweise abnimmt, was die Stabilität des Dollars weiter gefährden könnte. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt das Wells Fargo Investment Institute optimistisch und glaubt, dass die positiven fundamentalen Trends in der Weltwirtschaft, insbesondere in den USA, bestehen bleiben werden.

Trotz des Gold-Booms sieht Ned Davis Research weiterhin eine starke Nachfrage nach US-Anlagen. In den letzten 12 Monaten erreichten die Netto-Käufe ausländischer Investoren von US-Anleihen und Aktien ein Rekordhoch von fast 1,6 Billionen US-Dollar. Allerdings warnt Joe Kalish, Chef-Makrostratege bei Ned Davis, dass anhaltende Handels- und geopolitische Spannungen zu einem Verkaufsdruck auf US-Aktien und -Staatsanleihen führen könnten, was Gold weiterhin begünstigen würde.

Insgesamt zeigt sich, dass die geopolitischen Risiken und die Unsicherheiten im Handel die Märkte stark beeinflussen und die Flucht in sichere Anlagen wie Gold anheizen. Die Entwicklungen in den kommenden Monaten werden entscheidend sein, um die Stabilität der globalen Finanzmärkte und die Rolle des US-Dollars zu bewerten.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.982USD auf Forex (24. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.