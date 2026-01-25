    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefon L.M.Ericsson (B) AktievorwärtsNachrichten zu Telefon L.M.Ericsson (B)
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    **Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten: So startet der Handelstag!**

    **Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten: So startet der Handelstag!**
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Tagesausblick: Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten**

    Der wO-Tagesausblick bietet einen umfassenden Überblick über die bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisse und Unternehmensberichte, die den Handelstag prägen werden. Am heutigen Morgen um 07:00 Uhr veröffentlicht der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson seine Jahreszahlen, die bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt haben.

    In der Makroökonomie stehen mehrere bedeutende Konjunkturdaten auf der Agenda. Japan wird um 01:01 Uhr den Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) bekanntgeben, gefolgt von den Verbraucherpreisen um 00:30 Uhr. Weitere wichtige Indikatoren aus Japan sind der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen um 01:30 Uhr. In Europa werden um 08:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze Großbritanniens veröffentlicht, gefolgt von verschiedenen PMI-Daten aus Frankreich, Deutschland und der EU im Laufe des Vormittags. Den Abschluss der wichtigen Daten bildet die Veröffentlichung des Uni Michigan Verbrauchervertrauens in den USA um 16:00 Uhr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ericsson B Fria!
    Short
    100,81€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 11,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    85,09€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 10,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Unternehmensnachrichten von Ericsson sind besonders bemerkenswert. Im vierten Quartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA), das um fast 25 Prozent auf 12,7 Milliarden schwedische Kronen (ca. 1,2 Milliarden Euro) anstieg. Trotz eines Umsatzrückgangs um fünf Prozent auf 69,3 Milliarden Kronen konnte Ericsson organisch, also bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte, ein Umsatzwachstum von sechs Prozent verzeichnen. Dies ist vor allem auf das Wachstum in der Netzwerksparte zurückzuführen, während schwächere Geschäfte in Nord- und Südamerika sowie Nordostasien durch positive Entwicklungen in anderen Regionen ausgeglichen wurden. Der Nettogewinn stieg um beeindruckende 76 Prozent auf 8,6 Milliarden Kronen.

    Für die Aktionäre hat Ericsson eine Erhöhung der Dividende von 2,85 auf 3,00 Kronen angekündigt und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden Kronen ins Leben gerufen. Diese positiven Nachrichten führten zu einem Anstieg der Aktie um über neun Prozent im frühen Handel, was den höchsten Kurs seit Anfang November markiert. Analysten zeigen sich optimistisch und heben die starke operative Entwicklung des Unternehmens hervor.

    Insgesamt verspricht der Handelstag durch die Vielzahl an wichtigen Daten und Unternehmensnachrichten spannend zu werden.



    Telefon L.M.Ericsson (B)

    +7,76 %
    +10,25 %
    +9,24 %
    +11,53 %
    +8,56 %
    +68,39 %
    -9,45 %
    +0,93 %
    +66,77 %
    ISIN:SE0000108656WKN:850001

    Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 8,834EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten: So startet der Handelstag!** **Tagesausblick: Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten** Der wO-Tagesausblick bietet einen umfassenden Überblick über die bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisse und Unternehmensberichte, die den Handelstag prägen werden. Am heutigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     