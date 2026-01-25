Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten: So startet der Handelstag!**

In der Makroökonomie stehen mehrere bedeutende Konjunkturdaten auf der Agenda. Japan wird um 01:01 Uhr den Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) bekanntgeben, gefolgt von den Verbraucherpreisen um 00:30 Uhr. Weitere wichtige Indikatoren aus Japan sind der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen um 01:30 Uhr. In Europa werden um 08:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze Großbritanniens veröffentlicht, gefolgt von verschiedenen PMI-Daten aus Frankreich, Deutschland und der EU im Laufe des Vormittags. Den Abschluss der wichtigen Daten bildet die Veröffentlichung des Uni Michigan Verbrauchervertrauens in den USA um 16:00 Uhr.

Der wO-Tagesausblick bietet einen umfassenden Überblick über die bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisse und Unternehmensberichte, die den Handelstag prägen werden. Am heutigen Morgen um 07:00 Uhr veröffentlicht der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson seine Jahreszahlen, die bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt haben.

Die Unternehmensnachrichten von Ericsson sind besonders bemerkenswert. Im vierten Quartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA), das um fast 25 Prozent auf 12,7 Milliarden schwedische Kronen (ca. 1,2 Milliarden Euro) anstieg. Trotz eines Umsatzrückgangs um fünf Prozent auf 69,3 Milliarden Kronen konnte Ericsson organisch, also bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte, ein Umsatzwachstum von sechs Prozent verzeichnen. Dies ist vor allem auf das Wachstum in der Netzwerksparte zurückzuführen, während schwächere Geschäfte in Nord- und Südamerika sowie Nordostasien durch positive Entwicklungen in anderen Regionen ausgeglichen wurden. Der Nettogewinn stieg um beeindruckende 76 Prozent auf 8,6 Milliarden Kronen.

Für die Aktionäre hat Ericsson eine Erhöhung der Dividende von 2,85 auf 3,00 Kronen angekündigt und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden Kronen ins Leben gerufen. Diese positiven Nachrichten führten zu einem Anstieg der Aktie um über neun Prozent im frühen Handel, was den höchsten Kurs seit Anfang November markiert. Analysten zeigen sich optimistisch und heben die starke operative Entwicklung des Unternehmens hervor.

Insgesamt verspricht der Handelstag durch die Vielzahl an wichtigen Daten und Unternehmensnachrichten spannend zu werden.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 8,834EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.