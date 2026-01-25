    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carl Zeiss Meditec: Aktien im freien Fall – Was Anleger jetzt wissen müssen!

    Carl Zeiss Meditec: Aktien im freien Fall – Was Anleger jetzt wissen müssen!
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Die Carl Zeiss Meditec AG sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf die Aktienkurse und die Unternehmensprognosen auswirken. Nach einer überraschenden Gewinnwarnung hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung des Unternehmens auf "Underweight" herabgestuft und ein Kursziel von 35,10 Euro festgelegt. Analyst David Adlington weist darauf hin, dass die gesenkten Zielvorgaben für die Jahre 2025/26 eine Reduzierung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) um etwa zehn Prozent nach sich ziehen werden. Die Unsicherheit am Markt bleibt bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai 2026 bestehen.

    Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gefallen und notieren aktuell bei 29,90 Euro, was einem Rückgang von bis zu 15 Prozent entspricht. Die Unternehmensführung hat signalisiert, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden, nachdem im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Der Umsatz betrug vorläufig 467 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 490 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das operative Ergebnis fiel von 35 Millionen Euro auf lediglich 8 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    27,36€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,23€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Ursachen für diese negative Entwicklung sind vielfältig. Dazu zählen unter anderem negative Währungseffekte, ein schwaches Investitionsumfeld in den USA und Umsatzverluste in China, insbesondere im Bereich der bifokalen Intraokularlinsen. Zudem wird ein bevorstehendes volumenbasiertes Tenderverfahren in China voraussichtlich zu erheblichem Preisdruck führen.

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec ebenfalls angepasst und sieht das Unternehmen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro. Analyst Jack Reynolds-Clark betont, dass die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen signalisiere, wobei das genaue Ausmaß noch unklar sei.

    Insgesamt herrscht am Markt große Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung von Carl Zeiss Meditec. Die Unternehmensleitung plant, bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai 2026 eine präzisierte Prognose sowie mögliche Reorganisations- und Kostensenkungsmaßnahmen bekannt zu geben. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Unternehmensstrategie neu auszurichten.



    Carl Zeiss Meditec

    -3,73 %
    -29,08 %
    -30,58 %
    -40,94 %
    -43,57 %
    -78,86 %
    -78,84 %
    +9,56 %
    -39,32 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carl Zeiss Meditec: Aktien im freien Fall – Was Anleger jetzt wissen müssen! Die Carl Zeiss Meditec AG sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf die Aktienkurse und die Unternehmensprognosen auswirken. Nach einer überraschenden Gewinnwarnung hat die US-Bank JPMorgan die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     