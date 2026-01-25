Carl Zeiss Meditec: Aktien im freien Fall – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die Carl Zeiss Meditec AG sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf die Aktienkurse und die Unternehmensprognosen auswirken. Nach einer überraschenden Gewinnwarnung hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung des Unternehmens auf "Underweight" herabgestuft und ein Kursziel von 35,10 Euro festgelegt. Analyst David Adlington weist darauf hin, dass die gesenkten Zielvorgaben für die Jahre 2025/26 eine Reduzierung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) um etwa zehn Prozent nach sich ziehen werden. Die Unsicherheit am Markt bleibt bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai 2026 bestehen.

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gefallen und notieren aktuell bei 29,90 Euro, was einem Rückgang von bis zu 15 Prozent entspricht. Die Unternehmensführung hat signalisiert, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden, nachdem im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Der Umsatz betrug vorläufig 467 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 490 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das operative Ergebnis fiel von 35 Millionen Euro auf lediglich 8 Millionen Euro.