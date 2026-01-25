Carl Zeiss Meditec: Aktien im freien Fall – Was Anleger jetzt wissen müssen!
Die Carl Zeiss Meditec AG sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf die Aktienkurse und die Unternehmensprognosen auswirken. Nach einer überraschenden Gewinnwarnung hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung des Unternehmens auf "Underweight" herabgestuft und ein Kursziel von 35,10 Euro festgelegt. Analyst David Adlington weist darauf hin, dass die gesenkten Zielvorgaben für die Jahre 2025/26 eine Reduzierung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) um etwa zehn Prozent nach sich ziehen werden. Die Unsicherheit am Markt bleibt bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai 2026 bestehen.
Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gefallen und notieren aktuell bei 29,90 Euro, was einem Rückgang von bis zu 15 Prozent entspricht. Die Unternehmensführung hat signalisiert, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden, nachdem im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Der Umsatz betrug vorläufig 467 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 490 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das operative Ergebnis fiel von 35 Millionen Euro auf lediglich 8 Millionen Euro.
Die Ursachen für diese negative Entwicklung sind vielfältig. Dazu zählen unter anderem negative Währungseffekte, ein schwaches Investitionsumfeld in den USA und Umsatzverluste in China, insbesondere im Bereich der bifokalen Intraokularlinsen. Zudem wird ein bevorstehendes volumenbasiertes Tenderverfahren in China voraussichtlich zu erheblichem Preisdruck führen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec ebenfalls angepasst und sieht das Unternehmen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro. Analyst Jack Reynolds-Clark betont, dass die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen signalisiere, wobei das genaue Ausmaß noch unklar sei.
Insgesamt herrscht am Markt große Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung von Carl Zeiss Meditec. Die Unternehmensleitung plant, bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im Mai 2026 eine präzisierte Prognose sowie mögliche Reorganisations- und Kostensenkungsmaßnahmen bekannt zu geben. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Unternehmensstrategie neu auszurichten.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
