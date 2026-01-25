    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    Adidas-Aktien unter Druck: Kursziele gesenkt – Was bedeutet das für Anleger?

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Adidas-Aktien von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung von "Outperform" auf "Sector Perform" herabgestuft. Analyst Piral Dadhania begründet diese Neubewertung mit den hohen Konsensschätzungen für das Jahr 2026, trotz der Tatsache, dass Adidas sich in einem herausfordernden globalen Marktumfeld gut schlägt. Dadhania sieht nur begrenzte Kurstreiber für die Aktie, auch wenn deren niedrige Bewertung eine gewisse Unterstützung bietet. Er zieht den US-Konkurrenten Nike vor.

    Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Adidas ebenfalls gesenkt, und zwar von 210 auf 180 Euro, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst Richard Edwards hat seine Umsatzschätzungen an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche angepasst, wobei er auch die jüngsten Signale von JD Sports berücksichtigt hat. Diese Anpassungen spiegeln die allgemeine Unsicherheit und die Herausforderungen wider, mit denen die Branche konfrontiert ist.

    In einem anderen Bereich plant das US-Dessous-Label "Victoria's Secret" eine Expansion in Deutschland. Im Sommer soll die erste reguläre Filiale in der Hamburger Mönckebergstraße eröffnet werden, gefolgt von zwei weiteren Standorten bis Ende 2026. Bisher existieren nur kleinere Läden der Marke in den Sicherheitsbereichen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg. Die Marke, die 1977 gegründet wurde, ist bekannt für ihre luxuriösen Dessous und großen Modeschauen, hat jedoch in den letzten Jahren mit internen Krisen und strategischen Neuausrichtungen zu kämpfen gehabt. Modeexpertin Audrey Mehn kritisiert, dass das Storytelling der Marke nicht mehr zeitgemäß sei und eine klare Positionierung zum Thema Body Positivity fehle.

    Insgesamt zeigt sich, dass sowohl Adidas als auch Victoria's Secret in einem herausfordernden Marktumfeld agieren. Während Adidas mit gesenkten Kurszielen und Analystenbewertungen konfrontiert ist, versucht Victoria's Secret, sich in einem umkämpften deutschen Markt zu etablieren. Die Entwicklungen in beiden Unternehmen könnten auf eine breitere Unsicherheit in der Branche hinweisen, die durch veränderte Verbraucherpräferenzen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst wird.



