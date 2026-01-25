Erdgaspreise steigen rasant: Über 40 Euro pro MWh – Was steckt dahinter?

Ein wesentlicher Preistreiber sind die niedrigen Temperaturen in Teilen Europas, die zu einem erhöhten Gasverbrauch führen, während die Gasspeicher vergleichsweise niedrig gefüllt sind. Diese Situation wird durch die kalte Witterung in den USA verstärkt, wo die Gaspreise ebenfalls stark gestiegen sind und den höchsten Stand seit 2022 erreicht haben. Dies hat auch die europäischen Preise nach oben gezogen.

Der Preis für europäisches Erdgas hat in den letzten Handelstagen einen signifikanten Anstieg verzeichnet und überschritt erstmals seit einem halben Jahr die Marke von 40 Euro pro Megawattstunde (MWh). An der Börse in Amsterdam wurde der Terminkontrakt TTF für die Lieferung in einem Monat zu Handelsbeginn bei 41,91 Euro je MWh gehandelt, was den höchsten Stand seit Juni 2023 darstellt. In den letzten zwei Wochen hat sich der Preis um etwa 40 Prozent erhöht, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist.

Zusätzlich zu den klimatischen Bedingungen spielen geopolitische Risiken eine Rolle. Die angespannte Lage im Iran hat Besorgnis über mögliche Auswirkungen auf die gesamte Region geschürt. Zudem wird eine steigende Nachfrage aus China, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas, als weiterer Faktor angesehen, der den Wettbewerb auf dem Markt verschärfen könnte.

In einem weiteren wirtschaftlichen Kontext hat die US-Wirtschaft im dritten Quartal 2023 ein starkes Wachstum von annualisiert 4,4 Prozent verzeichnet, was das höchste Wachstum seit zwei Jahren darstellt. Dies übertraf die Erwartungen der Volkswirte, die mit einer Bestätigung der ersten Schätzung von 4,3 Prozent gerechnet hatten. Im zweiten Quartal war das Wachstum bei 3,8 Prozent gelegen.

Die privaten Einkommen in den USA stiegen im November jedoch nur um 0,3 Prozent, was unter den Erwartungen von Analysten lag, die einen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert hatten. Die privaten Konsumausgaben blieben mit einem Anstieg von 0,5 Prozent im Rahmen der Erwartungen.

In der Eurozone hat sich das Verbrauchervertrauen zu Beginn des Jahres überraschend stark verbessert, was auf eine positive Stimmung unter den Verbrauchern hindeutet. Gleichzeitig gibt es innerhalb der deutschen Grünen Partei Diskussionen über das Abstimmungsverhalten zum Mercosur-Handelsabkommen, was zu internen Spannungen führt.

Insgesamt zeigt sich ein komplexes Bild der aktuellen wirtschaftlichen Lage, geprägt von steigenden Energiepreisen, geopolitischen Unsicherheiten und gemischten wirtschaftlichen Indikatoren.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,52 % und einem Kurs von 3,606USD auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.