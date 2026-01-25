    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    517 Aufrufe 517 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise steigen: USA drohen mit Sanktionen gegen Irak und Iran!

    Ölpreise steigen: USA drohen mit Sanktionen gegen Irak und Iran!
    Foto:

    Am Freitag stiegen die Ölpreise deutlich, nachdem sie bereits im frühen Handel Kursgewinne verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,60 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 1,55 Dollar auf 60,91 Dollar. Marktbeobachter führen den Anstieg auf eine Drohung der USA zurück, die Finanzierung irakischer Ölexporte einzuschränken, was potenziell zu geringeren Ausfuhren führen könnte. Zudem wurde die Entwicklung der Ölpreise durch die Schwäche des US-Dollars begünstigt, da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird. Ein schwächerer Dollar macht Öl für Käufer außerhalb der USA günstiger und könnte die Nachfrage ankurbeln.

    Parallel dazu gibt es im Iran eine vorsichtige Hoffnung auf eine Rückkehr zur globalen Vernetzung, nachdem eine zweiwöchige Internetsperre gelockert wurde. Der Datenverkehr erreichte laut Cloudflare etwa 30 Prozent des normalen Niveaus. Dennoch äußern viele Iraner Bedenken, dass die Lockerung nur vorübergehend ist. Die US-Regierung plant unterdessen neue Sanktionen gegen den Iran, um die Führung unter Druck zu setzen, insbesondere im Hinblick auf den Transport von iranischem Öl, das möglicherweise zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird.

    Die Situation im Iran bleibt angespannt, da die Justiz Berichte über die Exekution von Demonstranten zurückweist. Präsident Trump hat zudem eine "riesige Flotte" in die Gewässer nahe dem Iran entsandt, was die Sorgen vor einem militärischen Konflikt verstärkt. Der UN-Menschenrechtsrat hat in einer Dringlichkeitssitzung vor einer Eskalation gewarnt und betont, dass aggressive Rhetorik kontraproduktiv sei.

    In Kuba erwägt die US-Regierung verschiedene Optionen, um einen Regierungswechsel herbeizuführen, darunter eine vollständige Blockade der Ölimporte. Dies könnte die bereits angeschlagene kubanische Wirtschaft weiter destabilisieren, die unter dem Verlust venezolanischen Öls leidet. Präsident Díaz-Canel wies die Möglichkeit von Verhandlungen mit den USA zurück und betonte, dass die kubanische Regierung nicht unter Druck verhandeln werde. Die Situation in Kuba bleibt angespannt, während die USA strategische Überlegungen anstellen, um die Regierung in Havanna zu destabilisieren.



    Öl (Brent)

    +2,81 %
    +4,18 %
    +7,64 %
    +2,45 %
    -15,95 %
    -24,40 %
    +19,41 %
    +3,61 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 66,18USD auf L&S Exchange (23. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise steigen: USA drohen mit Sanktionen gegen Irak und Iran! Am Freitag stiegen die Ölpreise deutlich, nachdem sie bereits im frühen Handel Kursgewinne verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,60 Dollar im Vergleich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     