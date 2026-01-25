Ölpreise steigen: USA drohen mit Sanktionen gegen Irak und Iran!
Am Freitag stiegen die Ölpreise deutlich, nachdem sie bereits im frühen Handel Kursgewinne verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,60 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 1,55 Dollar auf 60,91 Dollar. Marktbeobachter führen den Anstieg auf eine Drohung der USA zurück, die Finanzierung irakischer Ölexporte einzuschränken, was potenziell zu geringeren Ausfuhren führen könnte. Zudem wurde die Entwicklung der Ölpreise durch die Schwäche des US-Dollars begünstigt, da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird. Ein schwächerer Dollar macht Öl für Käufer außerhalb der USA günstiger und könnte die Nachfrage ankurbeln.
Parallel dazu gibt es im Iran eine vorsichtige Hoffnung auf eine Rückkehr zur globalen Vernetzung, nachdem eine zweiwöchige Internetsperre gelockert wurde. Der Datenverkehr erreichte laut Cloudflare etwa 30 Prozent des normalen Niveaus. Dennoch äußern viele Iraner Bedenken, dass die Lockerung nur vorübergehend ist. Die US-Regierung plant unterdessen neue Sanktionen gegen den Iran, um die Führung unter Druck zu setzen, insbesondere im Hinblick auf den Transport von iranischem Öl, das möglicherweise zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird.
Die Situation im Iran bleibt angespannt, da die Justiz Berichte über die Exekution von Demonstranten zurückweist. Präsident Trump hat zudem eine "riesige Flotte" in die Gewässer nahe dem Iran entsandt, was die Sorgen vor einem militärischen Konflikt verstärkt. Der UN-Menschenrechtsrat hat in einer Dringlichkeitssitzung vor einer Eskalation gewarnt und betont, dass aggressive Rhetorik kontraproduktiv sei.
In Kuba erwägt die US-Regierung verschiedene Optionen, um einen Regierungswechsel herbeizuführen, darunter eine vollständige Blockade der Ölimporte. Dies könnte die bereits angeschlagene kubanische Wirtschaft weiter destabilisieren, die unter dem Verlust venezolanischen Öls leidet. Präsident Díaz-Canel wies die Möglichkeit von Verhandlungen mit den USA zurück und betonte, dass die kubanische Regierung nicht unter Druck verhandeln werde. Die Situation in Kuba bleibt angespannt, während die USA strategische Überlegungen anstellen, um die Regierung in Havanna zu destabilisieren.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 66,18USD auf L&S Exchange (23. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.