Am Freitag stiegen die Ölpreise deutlich, nachdem sie bereits im frühen Handel Kursgewinne verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,60 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 1,55 Dollar auf 60,91 Dollar. Marktbeobachter führen den Anstieg auf eine Drohung der USA zurück, die Finanzierung irakischer Ölexporte einzuschränken, was potenziell zu geringeren Ausfuhren führen könnte. Zudem wurde die Entwicklung der Ölpreise durch die Schwäche des US-Dollars begünstigt, da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird. Ein schwächerer Dollar macht Öl für Käufer außerhalb der USA günstiger und könnte die Nachfrage ankurbeln.

Parallel dazu gibt es im Iran eine vorsichtige Hoffnung auf eine Rückkehr zur globalen Vernetzung, nachdem eine zweiwöchige Internetsperre gelockert wurde. Der Datenverkehr erreichte laut Cloudflare etwa 30 Prozent des normalen Niveaus. Dennoch äußern viele Iraner Bedenken, dass die Lockerung nur vorübergehend ist. Die US-Regierung plant unterdessen neue Sanktionen gegen den Iran, um die Führung unter Druck zu setzen, insbesondere im Hinblick auf den Transport von iranischem Öl, das möglicherweise zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird.