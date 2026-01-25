Euro erreicht Höchststand seit Weihnachten – Was bedeutet das für Anleger?

Am Freitag hat der Euro im New Yorker Handel an Wert gewonnen und wurde zuletzt bei 1,1796 US-Dollar gehandelt, nachdem er zeitweise über die Marke von 1,18 Dollar gestiegen war. Dies stellt den höchsten Stand seit Weihnachten dar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1742 Dollar fest, was bedeutet, dass der Dollar 0,8516 Euro kostete. Bereits am Donnerstag profitierte der Euro von einer positiven Marktstimmung, die durch eine Entspannung geopolitischer Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Grönlandfrage, begünstigt wurde. Trump hatte zuvor angedrohte Zölle zurückgenommen, was zu einer stabileren Stimmung an den Finanzmärkten führte.

Am Donnerstag konnte der Euro seine leichten Gewinne ausbauen und wurde bei 1,1744 US-Dollar gehandelt, nachdem er im frühen europäischen Handel noch unter 1,17 Dollar notiert hatte. Der Referenzkurs der EZB lag bei 1,1706 Dollar. Trotz der positiven Entwicklungen blieben die Reaktionen auf die veröffentlichten US-Konjunkturdaten im Devisenmarkt begrenzt. Analysten wiesen darauf hin, dass die Kehrtwende Trumps zwar kurzfristig positiv war, jedoch keine nachhaltige Stabilität für den Euro garantieren könne. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank warnte, dass die Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis weiterhin bestehen bleiben könnten.

Am Freitag fiel der Euro jedoch wieder auf 1,1740 US-Dollar, was einen Teil der Vortagesgewinne wieder abgab. Marktbeobachter deuteten dies als eine Gegenbewegung nach den vorherigen Gewinnen. Die geopolitischen Spannungen, die sich zuletzt abgeschwächt hatten, könnten wieder in den Fokus rücken, während die Märkte auf kommende Konjunkturdaten achten. Insbesondere die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und den USA wird als wichtig erachtet, da Analysten eine positive Entwicklung in der Eurozone erwarten, die den Euro stützen könnte.

In einem weiteren Kontext erlebte der japanische Yen deutliche Kursverluste, nachdem die Inflation in Japan schwächer als erwartet ausfiel. Die japanische Notenbank hielt den Leitzins unverändert bei 0,75 Prozent, um die Auswirkungen der vorherigen Zinserhöhung abzuwarten. Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, während die Investoren auf relevante wirtschaftliche Indikatoren achten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,182USD auf Forex (25. Januar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.