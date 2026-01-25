Schwerer Wintersturm trifft USA: Notstand in 18 Bundesstaaten ausgerufen!

Ein schwerer Wintersturm, der als einer der heftigsten der letzten Jahre gilt, zieht über die USA und hat bereits in mindestens 18 Bundesstaaten den Notstand ausgelöst. Betroffen sind unter anderem Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Der Sturm, der sich über eine Strecke von etwa 3.000 Kilometern von New Mexico bis nach Maine erstreckt, bringt heftige Schneefälle und eisige Winde mit sich. Meteorologen warnen vor extremen Wetterbedingungen, die für rund 160 Millionen Menschen in den betroffenen Regionen gefährlich sein könnten.

Die Behörden raten der Bevölkerung, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, dass die erwarteten Temperaturen in Teilen von Minnesota und North Dakota auf bis zu minus 45 Grad Celsius fallen könnten, was als "absolut tödlich" eingestuft wird. Die Situation hat bereits zu massiven Störungen im Flugverkehr geführt. Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, haben Hunderte von Flügen abgesagt und bieten betroffenen Passagieren kostenlose Umbuchungen an. Besonders betroffen sind Flüge an die Ostküste der USA sowie nach Kanada.