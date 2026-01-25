    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Schwerer Wintersturm trifft USA: Notstand in 18 Bundesstaaten ausgerufen!

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Ein schwerer Wintersturm, der als einer der heftigsten der letzten Jahre gilt, zieht über die USA und hat bereits in mindestens 18 Bundesstaaten den Notstand ausgelöst. Betroffen sind unter anderem Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Der Sturm, der sich über eine Strecke von etwa 3.000 Kilometern von New Mexico bis nach Maine erstreckt, bringt heftige Schneefälle und eisige Winde mit sich. Meteorologen warnen vor extremen Wetterbedingungen, die für rund 160 Millionen Menschen in den betroffenen Regionen gefährlich sein könnten.

    Die Behörden raten der Bevölkerung, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, dass die erwarteten Temperaturen in Teilen von Minnesota und North Dakota auf bis zu minus 45 Grad Celsius fallen könnten, was als "absolut tödlich" eingestuft wird. Die Situation hat bereits zu massiven Störungen im Flugverkehr geführt. Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, haben Hunderte von Flügen abgesagt und bieten betroffenen Passagieren kostenlose Umbuchungen an. Besonders betroffen sind Flüge an die Ostküste der USA sowie nach Kanada.

    Die Vorbereitungen auf den Sturm sind umfassend: Notunterkünfte werden eingerichtet, und die Supermärkte sind teilweise leergeräumt, da die Menschen sich auf die bevorstehenden extremen Wetterbedingungen vorbereiten. Stromausfälle werden ebenfalls befürchtet, da umknickende Bäume und das Gewicht von Blitzeis die Stromleitungen beschädigen könnten.

    Die Lage ist angespannt, und die Behörden arbeiten daran, die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Die US-Medien berichten von einer alarmierenden Situation, in der Millionen von Menschen von katastrophalen Eis- und Schneeverhältnissen betroffen sind. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um die Auswirkungen des Sturms zu bewältigen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Situation bleibt dynamisch, und die Behörden stehen in ständigem Kontakt, um auf die sich entwickelnden Bedingungen zu reagieren.



    Deutsche Lufthansa

    -2,73 %
    +7,60 %
    +6,20 %
    +27,55 %
    +52,57 %
    -5,46 %
    +25,51 %
    -9,54 %
    +92,37 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 8,77EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
