Wacker Neuson: Übernahmegespräche mit Doosan Bobcat gescheitert – Kurssturz!

Die Wacker Neuson SE hat am 22. Januar 2026 bekannt gegeben, dass die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc. über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und eine mögliche Übernahme nicht fortgesetzt werden. Diese Entscheidung führte zu einem dramatischen Kurssturz der Wacker Neuson-Aktien, die vorbörslich um mehr als 22 Prozent auf 18,50 Euro fielen, was den niedrigsten Stand seit Ende November darstellt. Im Dezember hatte das Übernahmeinteresse von Doosan Bobcat den Aktienkurs von Wacker Neuson um bis zu 38 Prozent in die Höhe getrieben, nachdem die Titel zuvor unter 19 Euro notiert hatten.

Analysten führen das Scheitern der Gespräche auf unterschiedliche Bewertungserwartungen und hohe Finanzierungshürden zurück. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Doosan gleichzeitig an einer Übernahme des Waferherstellers SK Siltron arbeitet, was möglicherweise die Verhandlungen mit Wacker Neuson beeinflusst hat. Martin Comtesse von Jefferies merkt an, dass dies bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres ist, dass Übernahmegespräche bei Wacker Neuson Schlagzeilen machen. Bereits im Juni war das Thema aufgekommen, als Großaktionäre einen Ausstieg in Erwägung zogen.