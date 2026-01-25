Wacker Neuson: Übernahmegespräche mit Doosan Bobcat gescheitert – Kurssturz!
Die Wacker Neuson SE hat am 22. Januar 2026 bekannt gegeben, dass die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc. über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und eine mögliche Übernahme nicht fortgesetzt werden. Diese Entscheidung führte zu einem dramatischen Kurssturz der Wacker Neuson-Aktien, die vorbörslich um mehr als 22 Prozent auf 18,50 Euro fielen, was den niedrigsten Stand seit Ende November darstellt. Im Dezember hatte das Übernahmeinteresse von Doosan Bobcat den Aktienkurs von Wacker Neuson um bis zu 38 Prozent in die Höhe getrieben, nachdem die Titel zuvor unter 19 Euro notiert hatten.
Analysten führen das Scheitern der Gespräche auf unterschiedliche Bewertungserwartungen und hohe Finanzierungshürden zurück. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Doosan gleichzeitig an einer Übernahme des Waferherstellers SK Siltron arbeitet, was möglicherweise die Verhandlungen mit Wacker Neuson beeinflusst hat. Martin Comtesse von Jefferies merkt an, dass dies bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres ist, dass Übernahmegespräche bei Wacker Neuson Schlagzeilen machen. Bereits im Juni war das Thema aufgekommen, als Großaktionäre einen Ausstieg in Erwägung zogen.
Trotz der gescheiterten Verhandlungen bleibt der Fokus der Wacker Neuson SE auf der Umsetzung ihrer Strategie 2030 und dem Streben nach nachhaltigem Wachstum. Analyst Stefan August von Warburg Research äußert, dass im Schlussquartal 2026 keine signifikante Verbesserung im Vergleich zum dritten Quartal zu erwarten sei, insbesondere aufgrund eines Rückgangs der Bestellungen aus den USA. Das deutsche Infrastrukturprogramm könnte sich erst im zweiten Halbjahr 2026 positiv auswirken.
Die aktuellen Entwicklungen haben die Marktstimmung stark beeinflusst, und die Aktionäre müssen nun ihre Hoffnungen auf eine Übernahme durch Doosan Bobcat begraben. Die Unsicherheiten rund um die Unternehmensbewertung und die finanziellen Rahmenbedingungen haben die Gespräche zum Scheitern gebracht, was die Zukunft von Wacker Neuson in einem herausfordernden Marktumfeld zusätzlich belastet. Die Aktie wird weiterhin genau beobachtet, da sich die Situation um die operativen Entwicklungen und mögliche zukünftige Übernahmeinteressen weiter entfalten könnte.
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
