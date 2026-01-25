Trump deckelt Kreditkarten-Zinsen: Was bedeutet das für PayPal und Co.?
Am 9. Januar 2026 sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer Ankündigung auf Truth Social für Aufregung an den Finanzmärkten: Ab dem 20. Januar sollen die Zinssätze für Kreditkarten auf maximal 10 % gedeckelt werden, was eine signifikante Reduzierung im Vergleich zu den durchschnittlichen Zinssätzen von über 21 % darstellt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, überschuldeten Amerikanern, die oft von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, zu helfen. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie Visa, Mastercard und American Express fielen um 4 bis 6 %, während auch Bankaktien wie JPMorgan unter Druck gerieten. Die Finanzbranche äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen auf die Branche.
Während traditionelle Kreditkartenunternehmen unter der angekündigten Zinsobergrenze leiden könnten, könnte das alternative Finanzierungsmodell „Buy now, pay later“ (BNPL) profitieren. Anbieter wie PayPal, die BNPL-Dienste anbieten, könnten in diesem neuen Umfeld an Bedeutung gewinnen, da sie Verbrauchern eine zinsfreie Finanzierung ermöglichen. Die aktuellen Marktentwicklungen könnten PayPal in eine vorteilhafte Position bringen, insbesondere da die Kreditkartenschulden in den USA einen Rekordwert von 1,23 Billionen US-Dollar erreicht haben.
Die PayPal-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 11 für das Geschäftsjahr 2025 gehandelt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen als günstig gilt. Analysten sehen Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere wenn PayPal seine Marktposition durch strategische Übernahmen stärkt. So hat das Unternehmen kürzlich die Übernahme von Cymbio angekündigt, einer Plattform, die Händlern hilft, ihre Produkte über KI-gestützte Kanäle zu vermarkten. Diese Übernahme zielt darauf ab, PayPals Dienstleistungen im Bereich des automatisierten Handels zu erweitern und die Integration von KI in den E-Commerce zu fördern.
Die Technologie von Cymbio ermöglicht es, Produktdaten so aufzubereiten, dass sie von KI-Agenten leicht gefunden werden können. Dies könnte den Kaufprozess für Verbraucher erheblich vereinfachen, indem sie Produkte direkt über KI-Assistenten finden und kaufen können, ohne eine traditionelle Website besuchen zu müssen. Diese Entwicklungen könnten PayPal nicht nur helfen, seine Marktanteile zu erhöhen, sondern auch die Art und Weise, wie Verbraucher online einkaufen, revolutionieren.
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 56,62EUR auf Nasdaq (24. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
