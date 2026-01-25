Trump deckelt Kreditkarten-Zinsen: Was bedeutet das für PayPal und Co.?

Am 9. Januar 2026 sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer Ankündigung auf Truth Social für Aufregung an den Finanzmärkten: Ab dem 20. Januar sollen die Zinssätze für Kreditkarten auf maximal 10 % gedeckelt werden, was eine signifikante Reduzierung im Vergleich zu den durchschnittlichen Zinssätzen von über 21 % darstellt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, überschuldeten Amerikanern, die oft von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, zu helfen. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie Visa, Mastercard und American Express fielen um 4 bis 6 %, während auch Bankaktien wie JPMorgan unter Druck gerieten. Die Finanzbranche äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen auf die Branche.

Während traditionelle Kreditkartenunternehmen unter der angekündigten Zinsobergrenze leiden könnten, könnte das alternative Finanzierungsmodell „Buy now, pay later“ (BNPL) profitieren. Anbieter wie PayPal, die BNPL-Dienste anbieten, könnten in diesem neuen Umfeld an Bedeutung gewinnen, da sie Verbrauchern eine zinsfreie Finanzierung ermöglichen. Die aktuellen Marktentwicklungen könnten PayPal in eine vorteilhafte Position bringen, insbesondere da die Kreditkartenschulden in den USA einen Rekordwert von 1,23 Billionen US-Dollar erreicht haben.