    P&G: Umsatzrückgang trotz Optimismus – Kommt die Wende im Geschäftsjahr?

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Procter & Gamble (P&G), der US-amerikanische Konsumgüterriese, hat im zweiten Geschäftsquartal eine enttäuschende Umsatzentwicklung verzeichnet, die jedoch optimistisch betrachtet wird. Finanzchef Andre Schulten äußerte sich am Donnerstag zu den Geschäftszahlen und prognostizierte eine Erholung des Umsatzes in den kommenden sechs Monaten. Die Erlöse stiegen im Berichtszeitraum um ein Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 19 Milliarden Euro). Allerdings stagnierte das organische Wachstum, bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte, was hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

    Die schwache Nachfrage in bestimmten Produktkategorien, insbesondere bei Babypflege, Damenhygiene und Haushaltswaren, belastete die Geschäftsentwicklung. Demgegenüber verzeichneten die Bereiche Kosmetik und Health Care ein leichtes organisches Wachstum. P&G konnte im Quartal einen Nettogewinn von 4,3 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) blieb mit 1,88 Dollar stabil und übertraf die Analystenschätzungen.

    Die schwierige Erlösentwicklung wird teilweise auf außergewöhnliche Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückgeführt. Im Vorjahreszeitraum hatten Verbraucher aufgrund eines Hafenstreiks Vorräte an lebensnotwendigen Gütern und Waschmitteln angelegt. Zudem belasteten ein Teil-Shutdown der US-Regierung und die vorübergehende Aussetzung der Lebensmittelhilfe die Nachfrage. Trotz dieser Herausforderungen bekräftigte P&G seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26, was das Vertrauen der Anleger stärkte. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 2,6 Prozent, was die positive Reaktion des Marktes auf die optimistische Umsatzprognose widerspiegelt.

    Insgesamt zeigt P&G eine resiliente Haltung gegenüber den aktuellen Marktherausforderungen und setzt auf eine Erholung der Umsätze in den kommenden Monaten. Die Unternehmensführung bleibt zuversichtlich, dass sich die Nachfrage stabilisieren wird, was für die Zukunft des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Die kommenden Monate werden zeigen, ob P&G in der Lage ist, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und das Wachstum wieder anzukurbeln.



    Procter & Gamble

    -0,45 %
    +3,23 %
    +6,28 %
    -2,98 %
    -19,27 %
    -2,83 %
    +18,96 %
    +77,72 %
    +2.001,94 %
    ISIN:US7427181091WKN:852062

    ISIN:US7427181091WKN:852062

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 150,2EUR auf NYSE (24. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



