Stimmrechtsanteile steigen: Goldman Sachs & DWS investieren in Klöckner

Goldman Sachs Group, Inc. meldete einen Anstieg der Stimmrechtsanteile auf 4,85 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,95 % lag. Der Grund für diese Erhöhung war eine freiwillige Gruppenmitteilung aufgrund einer Schwellenberührung auf Tochtergesellschaftsebene. Am 20. Januar 2026 wurde die Schwelle überschritten, wobei Goldman Sachs International 3,71 % der Stimmrechte direkt und 1,14 % über Instrumente hielt.

Am 22. Januar 2026 veröffentlichte die Klöckner & Co SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch verschiedene institutionelle Investoren, darunter Goldman Sachs und DWS Investment GmbH, verursacht wurden.

DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, berichtete ebenfalls über eine Erhöhung ihrer Stimmrechtsanteile auf 3,83 %, nachdem sie zuvor 2,90 % gehalten hatte. Der Anstieg wurde durch den Erhalt von Eigenkapitalsicherheiten (Equity collateral) verursacht, wobei die Schwellenberührung am 21. Januar 2026 stattfand.

Zusätzlich informierte JPMorgan Chase & Co. über eine Erhöhung ihrer Stimmrechtsanteile auf 5,35 %, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu 4,80 % darstellt. Die Stimmrechtsanteile von J.P. Morgan Securities plc betrugen 3,57 % direkt, ergänzt durch 1,77 % aus verschiedenen Instrumenten.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Klöckner & Co SE beträgt 99.750.000. Diese Entwicklungen zeigen eine zunehmende Aktivität institutioneller Investoren im Unternehmen, was auf ein wachsendes Interesse an Klöckner & Co SE hindeutet. Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen gewährleisten sollen.

Zusätzlich kündigte Klöckner & Co SE die Veröffentlichung ihres Konzern-Jahresfinanzberichts für den 11. März 2026 an, was für Investoren und Analysten von Interesse sein dürfte, um die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens besser einschätzen zu können. Die Mitteilungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtzeitige Bekanntgabe von Unternehmensinformationen verantwortlich ist.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.