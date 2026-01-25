    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Goldman Sachs erhöht Stimmrechte an NORMA Group: Aktuelle Entwicklungen!

    Foto: NORMA Group

    Am 22. Januar 2026 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. gemeldet wurden. Der Hauptsitz der NORMA Group befindet sich in Maintal, Deutschland, und der rechtliche Identifikationscode (LEI) lautet 5299000LM9HC76W5XD46.

    Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf den Erwerb von Finanzinstrumenten. Am 15. Januar 2026 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zu einer Neuberechnung der Gesamtstimmrechtsanteile führte. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Goldman Sachs belaufen sich auf 0,90 % an direkten Stimmrechten und 3,71 % an Instrumenten, was insgesamt 4,62 % der Gesamtstimmrechte ausmacht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 31.862.400.

    In einer weiteren Mitteilung am 23. Januar 2026 wurde ein weiterer Anstieg der Stimmrechtsanteile von Goldman Sachs bekannt gegeben. Am 19. Januar 2026 wurde die Schwelle von 3 % erneut überschritten, wobei die neuen Anteile nun 0,94 % an direkten Stimmrechten und 4,64 % an Instrumenten betragen, was insgesamt 5,58 % der Gesamtstimmrechte ergibt. Diese Veränderungen sind Teil der regulären Marktaktivitäten und spiegeln die dynamische Natur der Finanzmärkte wider.

    Die Stimmrechtsbestände umfassen verschiedene Finanzinstrumente, darunter „Right To Recall“ und „Right Of Use“, die beide offen sind und signifikante Stimmrechte repräsentieren. Darüber hinaus sind auch Swaps und Call Warrants Teil des Portfolios, die ebenfalls zur Berechnung der Stimmrechte herangezogen werden.

    Die Goldman Sachs Group, Inc. wird in der Mitteilung als nicht beherrschend gegenüber anderen Unternehmen aufgeführt, die Stimmrechte an der NORMA Group halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen von Goldman Sachs wird ebenfalls aufgeführt, jedoch ohne spezifische Stimmrechtsanteile.

    Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Stimmrechtsanteile im Rahmen der regulatorischen Anforderungen und der Marktaktivitäten, die für Investoren und Marktanalysten von Bedeutung sind.



    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 15,22EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



