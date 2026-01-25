Netflix: Analysten sehen Potenzial – Kursziel 115 USD nach WBD-Übernahme!
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Netflix mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 115 US-Dollar bewertet. Diese positive Einschätzung folgt auf den Wechsel zu einer reinen Barofferte für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD), was die Unsicherheit bezüglich einer Aktienkomponente aus dem Deal beseitigt. Analyst Laurent Yoon hebt hervor, dass die fallenden Kurse von Netflix nun keine Bedrohung mehr für WBD-Aktionäre darstellen, sie jedoch auch potenzielle Kursgewinne von Netflix verpassen könnten.
Netflix bleibt der führende Anbieter im Videostreaming-Markt mit 325 Millionen aktiven Abonnenten, was eine solide Nutzerbasis darstellt. Trotz dieser beeindruckenden Zahl hat der Aktienmarkt nach dem Jahresbericht negativ reagiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 17,6 % auf 12 Milliarden US-Dollar, und das Nettoergebnis übertraf mit 2,42 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Dies entspricht einem Gewinn von 0,56 US-Dollar pro Aktie, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für 2026 prognostiziert das Management ein weiteres Umsatzwachstum von 12 % bis 14 %, mit dem Ziel, über 50 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Diese Prognose stößt jedoch auf Skepsis im Markt, da viele Anleger der Meinung sind, dass dies nicht ausreichend ist.
Die Diskussionen unter den Anlegern zeigen ein gemischtes Bild. Einige äußern sich kritisch über die Kursentwicklung und die allgemeine Marktstimmung, während andere die Gelegenheit nutzen, um Aktien zu kaufen, da sie auf eine Erholung hoffen. Netflix hat eine solide Finanzlage mit minimalen Schulden und starken Cashflows, was die Möglichkeit eröffnet, durch Fremdkapital effizienter zu wachsen. Analysten argumentieren, dass die Übernahme von WBD und weiteren Rechten von Sony und Universal strategisch sinnvoll ist, um Skaleneffekte zu erzielen und das stagnierende Wachstum zu beleben.
Insgesamt zeigt die Analyse von Bernstein Research, dass Netflix trotz der aktuellen Herausforderungen und der skeptischen Marktreaktion gut positioniert ist, um langfristig zu wachsen und sich im wettbewerbsintensiven Streaming-Markt zu behaupten. Die Übernahme von Warner Brothers Discovery könnte sich als strategisch kluger Schritt erweisen, um die Marktstellung von Netflix weiter zu festigen.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 86,12EUR auf Nasdaq (24. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.