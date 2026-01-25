Netflix: Analysten sehen Potenzial – Kursziel 115 USD nach WBD-Übernahme!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Netflix mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 115 US-Dollar bewertet. Diese positive Einschätzung folgt auf den Wechsel zu einer reinen Barofferte für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD), was die Unsicherheit bezüglich einer Aktienkomponente aus dem Deal beseitigt. Analyst Laurent Yoon hebt hervor, dass die fallenden Kurse von Netflix nun keine Bedrohung mehr für WBD-Aktionäre darstellen, sie jedoch auch potenzielle Kursgewinne von Netflix verpassen könnten.

Netflix bleibt der führende Anbieter im Videostreaming-Markt mit 325 Millionen aktiven Abonnenten, was eine solide Nutzerbasis darstellt. Trotz dieser beeindruckenden Zahl hat der Aktienmarkt nach dem Jahresbericht negativ reagiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 17,6 % auf 12 Milliarden US-Dollar, und das Nettoergebnis übertraf mit 2,42 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Dies entspricht einem Gewinn von 0,56 US-Dollar pro Aktie, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für 2026 prognostiziert das Management ein weiteres Umsatzwachstum von 12 % bis 14 %, mit dem Ziel, über 50 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Diese Prognose stößt jedoch auf Skepsis im Markt, da viele Anleger der Meinung sind, dass dies nicht ausreichend ist.