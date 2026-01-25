    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMister Spex AktievorwärtsNachrichten zu Mister Spex
    Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE verzeichnet signifikante Veränderungen!

    Am 23. Januar 2026 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens und die Änderungen, die sich daraus ergeben haben.

    Die Mister Spex SE hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland, und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 391200SBGUML8UFGNW39 registriert. In der Mitteilung wird auf den Erwerb bzw. die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten hingewiesen, was eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte zur Folge hatte. Der Mitteilungspflichtige, Norman Rentrop, gab an, dass er am 23. Januar 2026 die Schwelle von 12,2770 % der Stimmrechte überschritt. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der er 6,2048 % der Stimmrechte hielt.

    Die Stimmrechtsbestände umfassen insgesamt 4.302.862 Stimmrechte, was 12,2770 % der Gesamtstimmrechte nach § 41 WpHG entspricht. Diese Zahlen sind von Bedeutung, da sie potenziell Einfluss auf die Unternehmensführung und die strategischen Entscheidungen von Mister Spex haben können.

    Zusätzlich wurde eine zweite Mitteilung am selben Tag veröffentlicht, die sich auf die Axxion S.A. bezieht, eine juristische Person mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg. Diese Mitteilung dokumentiert, dass Axxion S.A. am 22. Januar 2026 die Schwelle von 0,47 % der Stimmrechte erreicht hat, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der sie 3,32 % hielten. Die Mitteilung gibt an, dass Axxion S.A. keine weiteren Stimmrechte oder Instrumente hält, die einen Einfluss auf die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens haben könnten.

    Insgesamt zeigen die Stimmrechtsmitteilungen von Mister Spex SE, dass sich die Eigentümerstruktur des Unternehmens dynamisch verändert. Solche Veränderungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Hinweise auf strategische Neuausrichtungen oder potenzielle Übernahmen geben können. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Fairness im Aktienhandel fördern sollen.



    Mister Spex

    ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE

    Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 1,280EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
