BB Biotech AG: Rekordgewinne und hohe Dividende – So stark performt die Aktie!

Im vierten Quartal 2025 zeigte die Aktie eine starke Gesamtrendite von +24,0% in CHF, +26,1% in EUR und +24,6% in USD, was die Performance des Nasdaq Biotechnology Index, der um 17,1% in USD zulegte, übertraf. Der NAV stieg im vierten Quartal um 20,4% in CHF, 21,0% in EUR und 21,0% in USD. Der Nettogewinn für das vierte Quartal betrug CHF 472 Millionen, im Vergleich zu CHF 60 Millionen im vierten Quartal 2024.

BB Biotech AG hat am 23. Januar 2026 vorläufige Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die eine bemerkenswerte Performance zeigen. Die Aktie erzielte eine Gesamtrendite von +34,2% in CHF, +37,0% in EUR und +53,7% in USD, einschließlich einer Dividende von CHF 1,80 pro Aktie, die im März 2025 ausgezahlt wurde. Im Vergleich dazu stieg der Nasdaq Biotechnology Index um +33,4% in USD, was einer Outperformance von BB Biotech von +20,3% entspricht. Der Nettoinventarwert (NAV) wuchs im Jahr 2025 um +26,5% in CHF, +27,8% in EUR und +44,8% in USD. Der Nettogewinn betrug CHF 578 Millionen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu CHF 76 Millionen im Vorjahr.

Zum Jahresende 2025 schloss der Aktienkurs mit einem Abschlag von 10,8% zum NAV in CHF, was eine Verbesserung gegenüber dem Abschlag von 15,2% zum Ende 2024 darstellt. Diese Entwicklung spiegelt eine Erholung der Anlegerstimmung wider, die durch die starke Performance im Jahr 2025 unterstützt wurde, trotz der anhaltenden Volatilität im Biotechnologiesektor.

Für das Jahr 2026 schlägt der Verwaltungsrat eine ordentliche Dividende von CHF 2,25 pro Aktie vor, was einer Dividendenrendite von 5% basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs im Dezember 2025 entspricht. Dieser Vorschlag steht im Einklang mit der seit 2013 bestehenden Dividendenpolitik von BB Biotech, die eine ausgewogene Balance zwischen Ausschüttungen an die Aktionäre und Reinvestitionen in langfristige Wachstumschancen im Biotechnologiesektor anstrebt.

Eine detaillierte Analyse des Portfolios und der Ergebnisse sowie der Ausblick für 2026 werden im vollständigen Geschäftsbericht veröffentlicht, der am 20. Februar 2026 zur Verfügung steht. BB Biotech AG ist eine führende Investmentgesellschaft, die seit 1993 in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung investiert.

Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,05EUR auf Lang & Schwarz (24. Januar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.