Volkswagen überrascht mit starkem Cashflow – Analysten heben Kursziele an!

Parallel dazu hat die kanadische Bank RBC VW nach ersten Eckdaten für das vergangene Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro eingestuft. Analyst Tom Narayan berichtet, dass der Netto-Cashflow des Unternehmens über den Konsensprognosen liegt, obwohl die Geschäftsentwicklung in China rückläufig war, was jedoch im Einklang mit der Konkurrenz steht.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 106 Euro festgelegt. Analyst Christian Frenes hebt hervor, dass der Cashflow im Automobilbereich die Markterwartungen übertroffen hat, was als positives Signal für die geplante Senkung der Investitionen gewertet wird. Dennoch betont er, dass weitere Informationen erforderlich sind, um die Nachhaltigkeit dieser Cashflow-Entwicklung zu beurteilen.

Volkswagen hat zum Jahresende 2025 im Kerngeschäft besser abgeschnitten als erwartet. Der Netto-Cashflow im Automobilbereich belief sich auf rund sechs Milliarden Euro, was eine Milliarde Euro über dem Vorjahreswert liegt. Diese positive Überraschung kam für Anleger unerwartet, da zuvor mit einem Cashflow von null Milliarden Euro gerechnet wurde. Die VW-Vorzugsaktie stieg daraufhin um 5,8 Prozent auf 104,60 Euro, obwohl sie im laufenden Jahr insgesamt stagnierte. Im Vorjahr hatte die Aktie jedoch um knapp 17 Prozent zugelegt.

Analysten führen den unerwartet hohen Cashflow auf einen Abbau von Lagerbeständen und geringere Investitionsausgaben zurück. Die Nettoliquidität des Unternehmens stieg am Jahresende von 31 auf 34 Milliarden Euro, was ebenfalls besser als prognostiziert war. VW begründet dies mit einer geringeren Mittelbindung im Betriebskapital sowie niedrigeren Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung.

Die Nutzfahrzeugholding Traton berichtete ebenfalls von einem besseren Mittelzufluss, was auf ähnliche Faktoren zurückzuführen ist. Der Cashflow ist eine entscheidende Finanzkennzahl, die die Kassenlage eines Unternehmens beschreibt und Aufschluss über dessen Finanzkraft und Dividendenfähigkeit gibt. VW wird seine vollständigen Jahreszahlen am 10. März 2026 veröffentlichen, was von den Anlegern mit Spannung erwartet wird.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.