    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen überrascht mit starkem Cashflow – Analysten heben Kursziele an!

    Volkswagen überrascht mit starkem Cashflow – Analysten heben Kursziele an!
    Foto: Ole Spata - dpa

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 106 Euro festgelegt. Analyst Christian Frenes hebt hervor, dass der Cashflow im Automobilbereich die Markterwartungen übertroffen hat, was als positives Signal für die geplante Senkung der Investitionen gewertet wird. Dennoch betont er, dass weitere Informationen erforderlich sind, um die Nachhaltigkeit dieser Cashflow-Entwicklung zu beurteilen.

    Parallel dazu hat die kanadische Bank RBC VW nach ersten Eckdaten für das vergangene Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro eingestuft. Analyst Tom Narayan berichtet, dass der Netto-Cashflow des Unternehmens über den Konsensprognosen liegt, obwohl die Geschäftsentwicklung in China rückläufig war, was jedoch im Einklang mit der Konkurrenz steht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    98,07€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    112,37€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen hat zum Jahresende 2025 im Kerngeschäft besser abgeschnitten als erwartet. Der Netto-Cashflow im Automobilbereich belief sich auf rund sechs Milliarden Euro, was eine Milliarde Euro über dem Vorjahreswert liegt. Diese positive Überraschung kam für Anleger unerwartet, da zuvor mit einem Cashflow von null Milliarden Euro gerechnet wurde. Die VW-Vorzugsaktie stieg daraufhin um 5,8 Prozent auf 104,60 Euro, obwohl sie im laufenden Jahr insgesamt stagnierte. Im Vorjahr hatte die Aktie jedoch um knapp 17 Prozent zugelegt.

    Analysten führen den unerwartet hohen Cashflow auf einen Abbau von Lagerbeständen und geringere Investitionsausgaben zurück. Die Nettoliquidität des Unternehmens stieg am Jahresende von 31 auf 34 Milliarden Euro, was ebenfalls besser als prognostiziert war. VW begründet dies mit einer geringeren Mittelbindung im Betriebskapital sowie niedrigeren Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung.

    Die Nutzfahrzeugholding Traton berichtete ebenfalls von einem besseren Mittelzufluss, was auf ähnliche Faktoren zurückzuführen ist. Der Cashflow ist eine entscheidende Finanzkennzahl, die die Kassenlage eines Unternehmens beschreibt und Aufschluss über dessen Finanzkraft und Dividendenfähigkeit gibt. VW wird seine vollständigen Jahreszahlen am 10. März 2026 veröffentlichen, was von den Anlegern mit Spannung erwartet wird.



    Volkswagen (VW) Vz

    +0,67 %
    +3,52 %
    +0,67 %
    +17,67 %
    +11,20 %
    -16,19 %
    -36,63 %
    -8,75 %
    +2.210,74 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Volkswagen überrascht mit starkem Cashflow – Analysten heben Kursziele an! Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 106 Euro festgelegt. Analyst Christian Frenes hebt hervor, dass der Cashflow im Automobilbereich die Markterwartungen übertroffen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     