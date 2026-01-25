    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel-Aktie: Kursziel erhöht, aber Analysten bleiben skeptisch!

    Intel-Aktie: Kursziel erhöht, aber Analysten bleiben skeptisch!
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Intel-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harlan Sur stellte fest, dass die Kennzahlen des Halbleiterkonzerns besser als erwartet ausgefallen sind. Dennoch enttäuschte der Ausblick für das laufende Jahr, was dazu führte, dass Sur seine Gewinnprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im Jahr 2026 reduzierte. Das angepasste Kursziel spiegelt die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Halbleitersektor wider.

    Das Analysehaus Bernstein Research bewertete Intel ebenfalls nach den Quartalszahlen und beließ die Einstufung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar. Analyst Stacy A. Rasgon hob hervor, dass die Kennzahlen solide waren, insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren, das von der robusten Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur profitierte. Trotz der positiven Entwicklung sieht Rasgon die Notwendigkeit für Intel, sich in der aktuellen Marktsituation zu beweisen, da die starke Nachfrage nach Servern real sei, aber die Produktionskapazitäten des Unternehmens nicht ausreichten.

    Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um Intel hervorgehoben wird, ist die Rolle des Unternehmens als Foundry-Anbieter. Angesichts von Fertigungsengpässen bei Wettbewerbern wie TSMC und Samsung sehen sich potenzielle Kunden gezwungen, alternative Fertigungspartner zu suchen. Intel könnte in diesem Kontext von der wachsenden Nachfrage profitieren, auch wenn die eigenen Fertigungsprozesse in der Vergangenheit als nicht konkurrenzfähig galten.

    Trotz der positiven Kursentwicklung der Intel-Aktie, die von 20 auf über 40 US-Dollar gestiegen ist, gibt es kritische Stimmen, die auf den weiterhin schrumpfenden Umsatz hinweisen. Einige Analysten und Investoren äußern Bedenken, dass die Aktie überbewertet ist und erst bei einer Rückkehr zu Umsatz- und Gewinnwachstum als Investition in Betracht gezogen werden sollte. Der geopolitische Kontext, insbesondere die Unsicherheiten rund um Taiwan und China, trägt ebenfalls zur Volatilität der Aktie bei und führt dazu, dass die Bewertung von den traditionellen Kriterien abweicht.

    Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber Intel gemischt, mit positiven kurzfristigen Entwicklungen, aber auch ernsthaften langfristigen Herausforderungen, die das Vertrauen in die Aktie belasten könnten.



    Intel

    -17,56 %
    -10,30 %
    +31,77 %
    +28,90 %
    +93,52 %
    +50,76 %
    -13,36 %
    +46,30 %
    +1.831,36 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,03 % und einem Kurs von 45,07EUR auf Nasdaq (24. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Intel-Aktie: Kursziel erhöht, aber Analysten bleiben skeptisch! Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Intel-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harlan Sur stellte fest, dass die Kennzahlen des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     