Intel-Aktie: Kursziel erhöht, aber Analysten bleiben skeptisch!

Das Analysehaus Bernstein Research bewertete Intel ebenfalls nach den Quartalszahlen und beließ die Einstufung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar. Analyst Stacy A. Rasgon hob hervor, dass die Kennzahlen solide waren, insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren, das von der robusten Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur profitierte. Trotz der positiven Entwicklung sieht Rasgon die Notwendigkeit für Intel, sich in der aktuellen Marktsituation zu beweisen, da die starke Nachfrage nach Servern real sei, aber die Produktionskapazitäten des Unternehmens nicht ausreichten.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Intel-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harlan Sur stellte fest, dass die Kennzahlen des Halbleiterkonzerns besser als erwartet ausgefallen sind. Dennoch enttäuschte der Ausblick für das laufende Jahr, was dazu führte, dass Sur seine Gewinnprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im Jahr 2026 reduzierte. Das angepasste Kursziel spiegelt die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Halbleitersektor wider.

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um Intel hervorgehoben wird, ist die Rolle des Unternehmens als Foundry-Anbieter. Angesichts von Fertigungsengpässen bei Wettbewerbern wie TSMC und Samsung sehen sich potenzielle Kunden gezwungen, alternative Fertigungspartner zu suchen. Intel könnte in diesem Kontext von der wachsenden Nachfrage profitieren, auch wenn die eigenen Fertigungsprozesse in der Vergangenheit als nicht konkurrenzfähig galten.

Trotz der positiven Kursentwicklung der Intel-Aktie, die von 20 auf über 40 US-Dollar gestiegen ist, gibt es kritische Stimmen, die auf den weiterhin schrumpfenden Umsatz hinweisen. Einige Analysten und Investoren äußern Bedenken, dass die Aktie überbewertet ist und erst bei einer Rückkehr zu Umsatz- und Gewinnwachstum als Investition in Betracht gezogen werden sollte. Der geopolitische Kontext, insbesondere die Unsicherheiten rund um Taiwan und China, trägt ebenfalls zur Volatilität der Aktie bei und führt dazu, dass die Bewertung von den traditionellen Kriterien abweicht.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber Intel gemischt, mit positiven kurzfristigen Entwicklungen, aber auch ernsthaften langfristigen Herausforderungen, die das Vertrauen in die Aktie belasten könnten.

