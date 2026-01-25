Deutsche Börse plant 5,3 Mrd. Euro Übernahme von Allfunds – Anleger jubeln!

Marktexperte Andreas Lipkow hebt hervor, dass die Deutsche Börse durch den Erwerb von Allfunds jährliche Kostensynergien vor Steuern von etwa 60 Millionen Euro erwarten kann. Diese Übernahme wird als wichtiger Schritt in der Expansion des Unternehmens in einem zunehmend herausfordernden internationalen Handelsumfeld angesehen. Allfunds verwaltet ein Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro und bietet umfassende Systeme für den Handel und die Ausführung von Investmentfonds sowie Datenanalyse- und Compliance-Dienstleistungen an.

Die Deutsche Börse hat ein offizielles Übernahmeangebot für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds in Höhe von 5,3 Milliarden Euro unterbreitet, was bei den Anlegern des Unternehmens auf positive Resonanz gestoßen ist. Am Donnerstag stieg der Kurs der Deutschen Börse um 3,8 Prozent auf 217,20 Euro, was die technische Chartlage aufhellte. Analysten bewerten die Übernahme als strategisch sinnvoll, da sie die Serviceleistungen im Fondsgeschäft erweitern und die Abhängigkeit von den zyklischen Handelsgeschäften verringern könnte.

Die Direktoren von Allfunds unterstützen die Übernahme einstimmig, und fast 49 Prozent des Aktienkapitals wurden bereits angedient, wobei die Schwelle für die Übernahme bei 75 Prozent liegt. Analyst Tom Mills von Jefferies bezeichnet das Vorhaben als strategisch sinnvoll und sieht erhebliches Synergiepotenzial entlang der gesamten Fonds-Wertschöpfungskette, einschließlich Vertrieb, Verwahrung und regulatorischer Berichterstattung. Dies könnte zu Umsatzsynergien führen, die die prognostizierte Wertsteigerung übertreffen.

Die Finanzierung des Angebots erfolgt durch vorhandene liquide Mittel und eine Kreditlinie. Der Baranteil des Gebots wurde von 4,30 auf 6,00 Euro je Aktie erhöht, während der Gesamtangebotspreis von 8,80 Euro pro Aktie unverändert bleibt. Analysten von JPMorgan haben die Einstufung für die Deutsche Börse nach der Übernahme mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen und rechnen mit einem signifikanten Gewinnbeitrag durch Allfunds im ersten Jahr nach der Übernahme.

Insgesamt wird die Übernahme als ein bedeutender Schritt für die Deutsche Börse angesehen, der nicht nur die Marktposition stärkt, sondern auch das Potenzial für zukünftiges Wachstum und Synergien bietet.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 213,4EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.