Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursverluste trotz gemischter Konjunkturdaten

Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, kommentierte die Situation und bezeichnete die Erholung als „sehr schwach“. Er warnte, dass das geringe Auftragsplus in der Zukunft keine signifikante Wende herbeiführen werde und dass sich der bestehende Trend in den kommenden Monaten fortsetzen könnte.

Am Freitag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, wobei der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 127,56 Punkte fiel. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,90 Prozent. Die Kursbewegungen blieben jedoch moderat, da die veröffentlichten Konjunkturdaten keine klare Richtung für den Markt vorgeben konnten. In der Eurozone blieb die Stimmung in der Wirtschaft im Januar unverändert, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P zeigt, der bei 51,5 Punkten stagnierte und somit ein leichtes wirtschaftliches Wachstum signalisiert. Ökonomen hatten eine kleine Verbesserung erwartet, jedoch belasteten schwächere Zahlen aus Frankreich den Index, während die deutschen Daten positiv überraschten.

In der vorhergehenden Woche hatten die Renditen tendenziell zugenommen, was teilweise auf den vorerst entschärften Konflikt um Grönland und die zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Länder zurückzuführen war. Diese Entwicklungen hatten die Risikostimmung am Markt verbessert, da die Unsicherheiten bezüglich zusätzlicher Zölle abgenommen hatten.

Am Donnerstag legten die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zu, nachdem sie am Mittwoch durch Trumps Rede belastet worden waren. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 127,81 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,88 Prozent lag. Trump hatte in einem Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte einen Rahmen für zukünftige Gespräche über Grönland skizziert, was die Märkte positiv beeinflusste.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten hingegen kaum Einfluss auf den Anleihemarkt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb auf einem niedrigen Niveau, und die US-Wirtschaft zeigte im dritten Quartal das stärkste Wachstum seit zwei Jahren. Insgesamt bleibt die Marktentwicklung von Unsicherheiten geprägt, während die wirtschaftlichen Indikatoren gemischte Signale senden.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 127,6EUR auf L&S Exchange (23. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.