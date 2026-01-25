FutureGen Industries: Investieren Sie in die Technologien von morgen!

FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4), ehemals bekannt als Right Season Investments Corp., hat seine Investitionsstrategie erweitert, um gezielt in wachstumsstarke Technologiesektoren zu investieren. In einer Mitteilung vom 22. Januar 2026 informierte das Unternehmen seine Aktionäre über die Neuausrichtung seines Investitionsmandats, das sich auf innovative Bereiche wie Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie konzentriert. Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit der Vision des CEO Dr. Kristian Thorlund, der seit seiner Ernennung im Juni 2025 die Neuausrichtung des Unternehmens vorantreibt.

Das Unternehmen plant, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das sowohl in aufstrebende Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen als auch in etablierte Technologieunternehmen investiert. Der Ansatz ähnelt einer ETF-ähnlichen Strategie, die es Investoren ermöglicht, über ein einziges Anlagevehikel Zugang zu einem breiten Spektrum an Technologiechancen zu erhalten. Diese Strategie zielt darauf ab, die Chancen in den fünf definierten Sektoren zu nutzen, die laut Marktforschung ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Beispielsweise wird der Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis 2030 wachsen. Auch die Biotechnologiebranche wird von 1,55 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 zulegen.

Dr. Thorlund betonte, dass die Fokussierung auf gezielte Investitionen in diese Technologien das Ziel des Unternehmens widerspiegelt, ein diversifiziertes Portfolio für langfristiges Wachstum zu schaffen. FutureGen Industries positioniert sich als Brücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und Kapitalmarkt, indem es in vielversprechende Start-ups investiert und gleichzeitig in große, etablierte Technologieunternehmen investiert, um das Risiko zu streuen.

Die langfristigen Wachstumsprognosen in den angesprochenen Sektoren unterstützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens und verdeutlichen die Chancen, die sich aus der Neuausrichtung ergeben. FutureGen Industries Corp. ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das darauf abzielt, Innovationen voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. Mit dieser erweiterten Investitionsstrategie bietet das Unternehmen eine vielversprechende Möglichkeit für Anleger, die in die Technologien von morgen investieren möchten.

