Gerald Group erzielt Rekord-Refinanzierung von 365 Millionen US-Dollar!

Patricia Nikolopoulos, CFO der Gerald Group, äußerte sich erfreut über das Ergebnis der Refinanzierung, das die finanzielle Flexibilität des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld weiter stärkt. Sie betonte das Vertrauen der Bankpartner in die Strategie und die langfristigen Wachstumsziele der Gerald Group. Die Refinanzierung wurde von Credit Agricole Corporate and Investment Bank als alleiniger aktiver Koordinator sowie von der Deutschen Bank und UBS Switzerland AG als Mandated Lead Arranger und Bookrunner durchgeführt. Zu den neuen Teilnehmern gehören Abu Dhabi Commercial Bank und First Abu Dhabi Bank, die sich als Bookrunner und Mandated Lead Arranger beteiligten.

Die Gerald Group, ein führender globaler Rohstoffhändler mit Fokus auf Metalle und Mineralien, hat am 22. Januar 2026 die erfolgreiche Refinanzierung ihrer revolvierenden Kreditfazilität (RCF) bekannt gegeben. Diese sechzehnte jährliche Refinanzierung brachte Rekord-Zusagen in Höhe von 365 Millionen US-Dollar, was eine Erhöhung um 135 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die hohe Nachfrage führte dazu, dass die Fazilität überzeichnet wurde und sieben neue Banken dem bestehenden Konsortium von insgesamt 24 internationalen Banken beitraten.

Die Gerald Group, gegründet 1962 in den USA, hat sich auf Nichteisen-, Eisen- und Edelmetalle sowie kritische Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen an, die die Logistik, den Transport und die Lieferung von Metallen entlang der globalen Wertschöpfungskette abdecken. Unter der Leitung von Craig Dean, Executive Chairman und CEO, strebt die Gerald Group strategische Partnerschaften und gezielte Investitionen an, um eine nachhaltige Rolle in der Weltwirtschaft zu sichern.

Die erfolgreiche Refinanzierung spiegelt nicht nur die soliden Fundamentaldaten des Unternehmens wider, sondern auch die Stärke der langjährigen Kundenbeziehungen und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Banken. Diese Entwicklung zeigt das anhaltende Vertrauen des Marktes in die Gerald Group und ihre Fähigkeit, sich in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten.

Insgesamt verdeutlicht die Refinanzierung der Gerald Group die positive Marktstimmung und das Vertrauen in die Rohstoffbranche, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die gestärkte finanzielle Basis wird es der Gerald Group ermöglichen, ihre strategischen Ziele weiterhin zu verfolgen und ihre Position als führender Rohstoffhändler auszubauen.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 1.999PKT auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.